Renault podpisało umowę na dostawy kobaltu z Maroka

Grupa Renault podpisała siedmioletnią umowę z marokańskim dostawcą kobaltu Managem. Zapewni sobie materiał do produkcji baterii o łącznej pojemności do 15 GWh.

Począwszy od 2025 roku Managem ma dostarczać grupie Renault 5000 ton siarczku kobaltu rocznie. Firma planuje także zainwestować w budowę fabryki siarczku kobaltu w swoim zakładzie w Guemassa. Dla Renault umowa ta oznacza pewność dostaw kobaltu pozwalającego na wyprodukowanie baterii o łącznej pojemności do 15 GWh.

Renault deklaruje także, że ważnym elementem jest ślad węglowy marokańskiego surowca. Managem wydobywa go wykorzystując w ponad 80 proc. energię z generacji wiatrowej.

- Umowa ta jest dodatkowym krokiem w kierunku zmniejszenia śladu węglowego naszych akumulatorów i osiągnięcia neutralności węglowej Grupy Renault w Europie do 2040 r. i na świecie do 2050 r. Identyfikowalność i dekarbonizacja surowców naszych akumulatorów to kluczowe kwestie na rzecz mobilności elektrycznej i transformacji energetycznej. W ten sposób zapewniamy lokalne dostawy niskoemisyjnego kobaltu bliżej naszego europejskiego ekosystemu produkcji baterii elektrycznych - powiedział Gianluca De Ficchy, dyrektor zarządzający Alliance Purchasing Organization (APO) Grupy Renault.

Jesienią tego roku w marokańskiej fabryce SOMACA ma ruszyć produkcja Dacii Sandero. Renault już w 2016 roku podpisało, a przed rokiem odnowiło, umowę z Królestwem Maroka, zobowiązując się do zakupów na terenie tego kraju, które do 2025 roku mają sięgnąć 2,5 mld euro rocznie, zaś docelowo mają wynosić rocznie 3 mld euro.

- Marokański przemysł motoryzacyjny przyspiesza przejście na elektryfikację dzięki zrównoważonemu i wydajnemu pozyskiwaniu marokańskiego kobaltu do akumulatorów elektrycznych. Jednocześnie pracujemy nad pozycjonowaniem Maroko jako producenta baterii elektrycznych i kluczowego gracza w zrównoważonej mobilności - powiedział Ryad Mezzour, minister przemysłu i handlu Maroka, który był obecny przy podpisaniu umowy.

Wydobycie kobaltu ruszyło w kopalni Bou Azzer już w 1930 roku. Obecnie stanowi on 36 proc. sprzedaży grupy Managem. Roczna produkcja wynosi teraz 1806 ton czystego metalu, ale rezerwy sięgają 17 600 ton.