Renault przerywa produkcję z powodu braku podzespołów elektronicznych i półprzewodników

Produkcja samochodów Renault Zoe w fabryce we Flins, w departamencie Yvelines pod Paryżem, zostanie przerwana na trzy tygodnie w czerwcu i dwa dni w lipcu z powodu trudności w dostawach podzespołów elektronicznych i półprzewodników.

O sprawie poinformował w poniedziałek koncern Renault, a także związki zawodowe.

Ze względu na brak elementów elektronicznych produkcja karoserii (montaż, malowanie, produkcja blachy) i związane z tym prace nie będą wykonywane - podał związek CFDT Renault Flins. Wstrzymanie produkcji następuje - według Renault - w "ogólnym kontekście kryzysu z podzespołami elektronicznymi i półprzewodnikami", z których większość jest produkowana w Azji.

Pracownicy fabryki zatrudniającej około 2 tys. osób zostali odesłani do domów, ale wypłacane im będzie wynagrodzenie. Część personelu została przekierowana do innych działów, m.in. do tzw. prac regeneracyjnych aut używanych.