Renault rozważa większe cięcia kosztów

Francuski koncern motoryzacyjny Renault może wymagać dodatkowych oszczędności oprócz planowanych cięć kosztów rzędu 2 mld euro - miał stwierdzić szef spółki, Luca de Meo, w poświęconym strategii firmy wewnętrznym okólniku, do którego dotarła agencja Reutera.

Dokument przytaczany przez agencję opisuje strategię odbudowy pozycji koncernu proponowaną przez de Meo. W okólniku plan nazywany jest "Renaulucją". Zgodnie z nim Renault powinno wziąć przykład z konkurencyjnej francuskiej Groupe PSA, i postarać się o jeszcze dalej idące cięcia, niż te już ogłoszone, mające zapewnić firmie 2 mld euro oszczędności w ciągu najbliższych dwóch lat.

PSA, producent m.in. marki Peugeot, skupił się w ostatnich latach na ograniczeniu ponoszonych kosztów i zawęził swoją ofertę do najbardziej dochodowych modeli - zauważa Reuters.

Zapytany o komentarz ws. okólnika, do którego dotarła agencja, rzecznik Renault przyznał, iż Luca de Meo pracuje nad planem przesunięcia nacisku z wolumenu sprzedaży na dochodowość firmy.

Renault jest częścią japońsko-francuskiego sojuszu motoryzacyjnego Renault-Nissan-Mitsubishi. Sprzymierzone spółki zmagają się nie tylko z zapaścią gospodarczą spowodowaną pandemią, ale także z następstwami skandalu związanego z osobą ich byłego prezesa i twórcy sojuszu, Carlosa Ghosna. Menedżer aresztowany pod zarzutem nadużyć finansowych pod koniec 2018 r. w ubiegłym roku zbiegł z Japonii do Libanu, unikając w ten sposób procesu.

Na początku tygodnia w gazecie "Le Monde" ukazał się wywiad z dyrektorem operacyjnym Nissana Ashwanim Guptą, zgodnie z którym spółki starają się odbudować sojusz i na nowo zacieśnić współpracę. Częścią tych wysiłków ma być powierzenie Renault opracowania i produkcji nowej generacji samochodów Nissan Micra. Ich obecna wersja już montowana jest we Francji. Zakład we Flins, który temu służy, przeznaczony jest jednak do przekształcenia w centrum recyklingu od 2024 r.