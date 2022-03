Renault wznowiło produkcję w Rosji?

Renault wzbudziło wielkie kontrowersje uruchamiając ponownie fabrykę w Moskwie. Tymczasem dwie fabryki Avtovaz, w którym Renault ma dwie trzecie udziałów ruszyły już kilka dni wcześniej. Tam jednak produkowane są Łady, samochody teoretycznie rosyjskie, a praktycznie w znacznej części francuskie.

Elektronika rządzi produkcją

Poważne plany wobec Rosji

Według Financial Times wkrótce zakłady staną ponownie, bo Renault podjęło decyzję o przesunięciu tradycyjnej przerwy urlopowej z miesięcy letnich na kwiecień. Tu także w tle są wypowiedzi o konieczności zabezpieczenia odpowiedniej ilości komponentów elektronicznych potrzebnych do produkcji aut.Wiosną ubiegłego roku Łada otrzymała możliwość montowania systemów multimedialnych EnjoY, oferujące m.in. usługi Apple Carplay i Android Auto. Do końca roku już 30 proc. zamawianych aut było wyposażane w te systemy. W mają ubiegłego roku jako opcja pojawił się też system telematyczny Łada Connect, choć dostępny był tylko w rejonie Moskwy.Tuż przed wybuchem wojny na Ukrainie Łada wprowadziła na rynek zmodernizowaną wersję Vesty, która obok zmian stylistycznych otrzymała także nowe, oparte o elektronikę elementy wyposażenia, np. Lampy wykorzystujące diody LED, czujniki parkowania czy system monitorowania martwego pola bocznych lusterek. Zwiększenie udziału elektroniki w samochodzie może utrudnić produkcję.Czytaj także: Nie ma kabli. Fabryki aut stanęły W ubiegłym roku Avtovaz zwiększył przychody o 10,4 proc., osiągając 2,85 mld euro. Wynikało to głównie z mocnego wzrostu cen i zmiany miksu produktowego, które zrównoważyły negatywny wpływ różnic kursowych. Marża operacyjna AvtoVAZ dała grupie 247 mln euro, o 106 mln euro więcej niż rok wcześniej, co było wynikiem wzrostu cen.Dla porównania – całość przychodów koncernu w ubiegłym roku wyniosła 46,2 mld euro, co oznacza wzrost rok do roku o 6,3 proc.Co piąty samochód sprzedany w Rosji w ubiegłym roku to Łada, a dwa najlepiej sprzedające się w tym kraju modele samochodów to Łady Vesta i Granta. Vesty sprzedano 113 698 sztuk, a Granty 111 430. Vesta to samochód, który jest produkowany od 2015 roku na platformie opracowanej przez AvtoVAZ we współpracy z Renault. Jeżeli do 21 proc. udziału jaki w rosyjskim rynku ma Łada dodamy inne marki koncernu Renault to w sumie udział koncernu w rynku wynosi ok. 30 proc.Spośród 7 nowych modeli zapowiedzianych przez grupę Renault na ten rok dwa miały stanowić samochody na rynek rosyjski. Koncern miał także plany wyposażenia Łady Nivy w napęd hybrydowy i reaktywowania jej sprzedaży w Europie zachodniej. Teraz te plany nie wydają się już realne.