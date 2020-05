Renault zakończy produkcję modeli Espace, Scenic i Talisman

Renault przygotowuje się do znacznego zawężenia swojej linii produktów, co wiązać się ma z zakończeniem produkcji modeli Espace, Scenic i Talisman. Koncern chce ograniczyć ponoszone koszty o ok. 2 mld euro - podała agencja Reutera, cytując cztery anonimowe źródła.

Pod koniec obecnego miesiąca firma ma oficjalnie ogłosić plan ograniczenia kosztów o ok. 2 mld euro w okresie najbliższych 3 lat.

"Projekt nie jest jeszcze sfinalizowany, ale Espace, (minivan) Scenic i duży sedan Talisman powinny być już uznawane za wyrzucone z programu przyszłych produktów. To praktycznie pewne, że produkcja tych modeli ustanie" - wskazał jeden z branżowych informatorów Reutera zbliżonych do francuskiego koncernowi. "W skrócie - mniej minivanów i sedanów oraz skupienie na crossoverach i SUV-ach" - podsumował strategię francuskiego producenta samochodów.

W zeszłym roku Renault zgłosiło pierwszą stratę od 10 lat i podobnie jak konkurencja mocno odczuł skutki trwającej epidemii Covid-19. Koncern motoryzacyjny nadal odczuwa skutki afery finansowej związanej z osobą Carlosa Ghosna - byłego dyrektora generalnego i pomysłodawcy sojuszu firmy z Nissanem. Spółka zmaga się także z problemami na swoich głównych rynkach zbytu - ocenił Reuters.

Sprzymierzony z Renault japoński Nissan również ma w najbliższym czasie - 28 maja - ogłosić korektę swojej dotychczasowej strategii. Według informacji Reutera producent przymierza się do ograniczenia działań na rynkach europejskich, by skupić się na rynkach USA, Chinach i Japonii.