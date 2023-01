Resort klimatu zapowiada ponad 5 mld zł na wsparcie elektromobilności

Ponad 5 mld zł przeznaczy w najbliższych latach rząd na programy wsparcia dla elektromobilności – poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska we wtorkowym komunikacie.

Zostały programy wsparcia, których celem jest dofinansowanie zakupu autobusów elektrycznych i wodorowych przez samorządy, budowy infrastruktury ładowania oraz zakupu lub leasingu pojazdów elektrycznych - informuje resort klimatu i środowiska.

Łączna wysokość środków, jakie zostaną przeznaczone w najbliższych latach na rozwój elektromobilności to ponad 5 mld zł - zapowiada ministerstwo.

Motoryzacja musi przestawić się na produkcję aut zeroemisyjnych

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. rozwoju OZE rozmawiał we wtorek z przedstawicielami polskiej fabryki koncernu Stellantis o wyzwaniach związanych z redukcją emisji dwutlenku węgla w transporcie. Spotkanie odbyło się w Gliwicach.

Według informacji resortu, sektor motoryzacyjny stoi przed koniecznością przestawienia się na produkcję samochodów zeroemisyjnych, co oznacza zmiany w technologii, zasobach ludzkich, badaniach i rozwoju, zarządzaniu. W opinii MKiŚ elektromobilność przyczyni się do rozwoju obecnych w Polsce zakładów oraz powstania w naszym kraju nowych gałęzi gospodarki, jak produkcja baterii do samochodów elektrycznych, produkcja oprogramowania i urządzeń elektronicznych dla pojazdów elektrycznych.

"W tej chwili poprzez wiele działań legislacyjnych i wsparcie finansowe koncentrujemy się na rozwoju odnawialnych źródeł energii i elektromobilności. Rząd wkrótce sfinalizuje prace nad regulacją linii bezpośredniej i nowelizacją ustawy o OZE" - powiedział podczas spotkania wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska, cytowany w komunikacie.

Po polskich drogach jeździ ponad 61,5 tys. elektrycznych aut osobowych

Resort podał, że działania zmierzające do elektryfikacji sektora transportu są jednym z priorytetów rządu.

MKiŚ zauważyło, że na koniec grudnia 2022 r. po polskich drogach jeździło 61 570 elektrycznych samochodów osobowych. W pełni elektrycznych aut jest 31 249 (51 proc.), a hybryd typu plug-in jest w kraju 30 321 (49 proc.). Park autobusów elektrycznych w Polsce wzrósł do 821. Elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych jest obecnie 3 135.