Robią fiaty, peugeoty, citroeny i ople - także w Polsce. Wprost mówią o rewolucji

Nowy proces produkcyjny - czy to z punktu widzenia Przemysłu 4.0 czy samej automatyzacji i robotyzacji - to mnóstwo elektroniki, którą należy zamontować na nowych liniach. W tym przypadku także odczuwalny jest brak półprzewodników. Umiejętność wykorzystania posiadanego już sprzętu pozwoliła nam jednak na czas dokonać instalacji w zakładzie nowej linii – mówi Tomasz Gębka, dyrektor fabryki Stellantis w Tychach. Stellantis to francusko-włosko-amerykański koncern motoryzacyjny powstały w 2021 roku w wyniku fuzji włosko-amerykańskiej spółki Fiat Chrysler Automobiles z francuską spółką Grupą PSA.

- W naszej strukturze pracuje grupa, która na bieżąco zajmuje się monitorowaniem tego, co się dzieje w zakładach, w koszyku zamówień, dostępnych części i tego, co się dzieje z dostawcami, siatką transportu i odnajdywaniem najlepszych rozwiązań z wykorzystaniem dostępnych danych - dodaje.

Pandemia zwróciła znowu uwagę na atrakcyjność idei zrobotyzowania linii produkcyjnych, na których przeważa praca manualna, bo to zmniejszyłoby zależność od takich zjawisk jak lockdown czy kwarantanna. Nie znaczy to, że z dnia na dzień ustawiamy wszędzie roboty... - zastrzega menedżer.

Ostatnie dwa lata były dla przemysłu bardzo wymagające. Pandemia, a teraz ograniczenia związane z wojną wciąż wywołują różnego rodzaju braki w dostawach, wynikające z przerw w pracy zakładów czy problemów logistycznych. Jak to wpłynęło na procesy produkcyjne w Tychach?

- W sytuacjach przerw w dostawach i braków komponentów szczególnego znaczenia nabrały systemy wspomagania logistyki, zarządzania zapasami. W czasie "normalnej" produkcji są one bardzo ważne, ale w momencie, gdy dochodzi do ryzyka zatrzymania pracy zakładu nabierają szczególnego znaczenia.

Precyzyjna świadomość tego, ile poszczególnych komponentów i w jakich wersjach posiadamy - zarówno w naszych magazynach, jak i w magazynach naszych dostawców, którzy pracują w systemie just-in-sequence (rozwinięcie systemu just-in-time: wykorzystuje kolejną zmienną – dostawę w odpowiedniej kolejności – przyp. red.) - ma ogromne znaczenie. Na podstawie tych informacji podejmujemy decyzje, czy i kiedy będziemy musieli zatrzymać produkcję i kiedy możemy ją ponownie uruchomić.

Przykładowo: z systemu otrzymujemy wiadomość, że mamy tylko 400 kolumn kierownicy, co - teoretycznie - pozwala nam na pracę jeszcze jednej zmiany, bo podczas niej produkujemy ok. 300 samochodów. Dzięki precyzyjnym danym, gdzie są te części i w jakich wersjach, możemy się dowiedzieć, czy wspomniane elementy pasują do tych akurat nadwozi i wersji napędu, które już mamy na spawalni, lakierni i montażu. Nie jest bowiem powiedziane, że te 400 kolumn da się w pełni "sparować" z 300 nadwoziami, jakie pozostają w toku produkcji. Po prostu: wersja kolumny kierownicy musi się zgadzać z wersją samochodu.

Z tego punktu widzenia wszystkie systemy wsparcia logistyki i magazynów nabierają szczególnego znaczenia.

Druga kwestia: problem zarządzania unikaniem błędów pracowników na stanowiskach manualnych. Wracamy do pracy po 2-3 dniach, może po tygodniu; przestoje zakładu sprawiają, że "wybijamy pracowników z rytmu". Nowe rozwiązania pomagają uniknąć błędu, spokojniej pracować.

Rotacja pracowników także może prowadzić do przyrostu prawdopodobieństwa wystąpienia błędów. Rozwiązania Industry 4.0 pomagają w takich sytuacjach w utrzymaniu odpowiedniego poziomu jakości.

Nie sposób także pominąć sprawy efektywności energetycznej. W przypadku tak dużych i różnorodnych zakładów, jak fabryka samochodów, wyłączenie linii nie oznacza użycia jednego przycisku, który wyłączy wszystko. Działa bardzo wiele zróżnicowanych systemów i instalacji, zużywających energię elektryczną, gaz itd.

W przypadku starszych rozwiązań okres pomiędzy decyzją o zatrzymaniu, a przejściem do pożądanego stanu wygaszenia systemów byłby bardzo długi. Automatyka tych wyłączeń, możliwość ustawiania ich kalendarzy, a potem monitoring ich poprawnego wykonania pozwalają lepiej zarządzać stanem urządzeń zużywających "czynniki energetyczne" i zmniejszać koszty stałe związane z postojem.

Wspomniał pan o wymianie informacji między wami a dostawcami. Czy to w ostatnim okresie musiało się pogłębić, a łańcuszek informacyjny - wydłużyć?

- W systemach, które dotychczas stosowaliśmy, istnieje sieć komunikacyjną między nami, naszymi bezpośrednimi dostawcami i ich dostawcami. Na pewno zwiększyła się liczba przekazywanych informacji i częstotliwość tej wymiany.

W naszej strukturze pracuje grupa, która na bieżąco zajmuje się monitorowaniem tego, co się dzieje w zakładach, w koszyku zamówień, dostępnych części i tego, co się dzieje z dostawcami, siatką transportu i odnajdywaniem najlepszych rozwiązań z wykorzystaniem dostępnych danych.

Na przykład: jeżeli mamy dostępną ograniczoną liczbę chipów stosowanych w różnych komponentach i naszych produktach, to trzeba podjąć decyzję, gdzie ulokować ten akurat chip.

Sumując: na pewno liczba informacji z opisywanego kręgu zwiększyła się wielokrotnie.

Sam kanban (opracowana w Japonii w latach 50. metoda sterowania produkcją - przyp. red.), pojmowany tu jako informacja wynikająca z wykorzystania materiału czy powrotu pustego pojemnika (co oznacza „potrzebuję więcej”), dzisiaj już nie wystarcza. Synchronizacja musi następować w sposób bardziej intensywny.

Czy do tego stworzyliście specjalne narzędzia?

- Nie rzuciliśmy się do projektowania i rozwijania jakichś megasystemów... Używamy dość prostych rozwiązań typu user friendly, które pozwalają automatyzować określone raporty.

Proszę sobie wyobrazić, że spotkanie alokujące wolumeny produkcyjne w różnych fabrykach miałoby się wydarzyć raz na miesiąc. W przypadku starszych systemów grupa ludzi przez 2 tygodnie musi przygotowywać wszystkie potrzebne informacje: prognozy, zamówienia, dostępność części, rentowność produkcji czy emisje CO2. Muszą to wszystko złożyć dla wszystkich regionów w firmie i poszczególnych marek. Sztab ludzi musiałby to poskładać w jeden dokument. Gdybyśmy czekali przez 2 tygodnie na jego sporządzenie, to dziś on od razu byłby nieaktualny... Tu powstały zatem pewne automatyzmy, stworzone przez naszych specjalistów.

Automatyczne zbieranie tych danych jest oczywiście dużo szybsze, a więc "update" dotyczący konkretnej sytuacji jest dużo częstszy, co pozwala z kolei na wyciąganie trafniejszych wniosków. Obecnie używamy standardowej platformy Microsoft, opierającej się na rozwiązaniach Sharepoint. Tradycyjne tabelki w Excelu już nie mają zastosowania... Wszystko tkwi w sieci, ale to zarazem proste, dostępne powszechnie rozwiązania.

Udostępnianie informacji tak, aby wszyscy mieli do nich dostęp i żeby były one aktualizowane w sposób ciągły, pozostaje najważniejsze. To zaś konieczne w obliczu szybko zmieniającej się sytuacji; nierzadko diametralne zmiany następują w ciągu kilku godzin i do tego trzeba dostosować planowanie. Wymaga to znacznie intensywniejszej wymiany maili czy częstszych spotkań koordynujących.

Mówił pan o tym, że pojawia się większa fluktuacja kadry. Czy to oznacza, na poziomie linii produkcyjnej pojawiły się nowe potrzeby zastosowania automatyzacji i robotyzacji?

- Pandemia zwróciła znowu uwagę na atrakcyjność idei zrobotyzowania linii produkcyjnych, na których przeważa praca manualna, bo to zmniejszyłoby zależność produkcji od takich zjawisk (i ich skutków), jak lockdown czy kwarantanna.

Nie znaczy to, że z dnia na dzień ustawiamy wszędzie roboty... Powiedziałbym raczej, że może trochę przyspieszyliśmy pewne kroki, jesteśmy bardziej zdeterminowani, by je wykonać, ale to trend, za którym podążamy od lat.

W tym wypadku podstawą stała się optymalizacja procesów produkcyjnych, która zwiększa konkurencyjność kosztową. Sięgamy po automatyzację i robotyzację rzecz jasna tam, gdzie rzeczywiście zapewnia to poprawę konkurencyjności.

Pamiętajmy, że automatyzacja i robotyzacja to procesy wymagające inwestycji. Tu warto zwrócić uwagę, że niekoniecznie chodzi o nabywanie nowego sprzętu. Mój zespół w znaczniej mierze "odzyskuje" narzędzia, roboty pochodzące ze starych procesów produkcyjnych i instaluje je na nowych stanowiskach. Tak się dzieje od lat i będzie się działo nadal.

Czy większe znaczenie ma w tym polityka koncernowa czy umiejętność zespołu do owego "odzyskiwania" sprzętu i stosowania go w nowych miejscach?

- W ramach koncernu mamy system wymiany najlepszych praktyk. Jeżeli jest fabryka, wcieliła w życie jakiś proces, który został uznany za taką praktykę, to koncern wspomniane rozwiązanie promuje, a czasami niektóre szczególnie dobre projekty stają się standardem - i pojawia się zsynchronizowana inicjatywa dotycząca wszystkich zakładów koncernu.

Jakiś nowe rozwiązania w najbliższym czasie zamierzacie wprowadzić?

Jakiś czas temu nasz wewnętrzny team zrealizował proces tworzenia sekwencji szyb do montażu. Mamy sporo różnego rodzaju szyb, które w sekwencje dla procesu just-in-sequence układał pracownik. Nasz zespół stworzył tu proces automatyczny.

Duża część procesu montażu odbywa się manualnie. Przykładowo: w obrębie połączenia podwozia z karoserią pracownicy "pozycjonują" określone elementy i później je dokręcają. Nasz zespół właśnie pracuje nad tym, żeby część tych czynności zautomatyzować.

Pracujemy oczywiście także nad nowymi rozwiązaniami w innych obszarach. Kultura optymalizacji to coś, co w zakładzie zaszczepili jeszcze moi poprzednicy, a nasz zespół - wnosząc wiedzę i pasję - kontynuuje to podejście.

Czy w kwestii obróbki lub łączenia metali pojawiają się nowe potrzeby wynikające np. ze zmian technologicznych i dążenia do zmniejszenia masy pojazdów?

- Nie przewidujemy rewolucyjnych rozwiązań. W przypadku masy samochodu bardziej skupiamy się na optymalizacji komponentów, ich wymiarów, grubości blach, co ma mieć wpływ na ich masę.

Stosujemy wiele technik łączenia blach - od punktowego zgrzewania, przez klejenie po zaginanie blach - i na razie nie mamy w planach wprowadzania nowych rozwiązań.

Przypomnijmy, że będziecie mieli w zakładzie dwie linie, dwa procesy technologiczne dla różnych platform – jednej jeszcze „tradycyjnej”, fiatowskiej i drugiej, nowej dla zakładu, dotyczącej większej platformy PSA. Czy widać większe różnice w procesach, narzędziach stosowanych w obydwu procesach?

- Chcąc zoptymalizować inwestycje, stosujemy intensywnie tzw. asset reuse, aby mieć pewność, że inwestujemy w przedsięwzięcia naprawdę potrzebne - po to, by nasze nowe produkty od samego początku były rentowne, niezależnie od wolumenu. Mamy fachowców potrafiących zderzyć to, co mamy i to, czego potrzebujemy, aby zoptymalizować zakupy nowego sprzętu.

Nowy proces produkcyjny - czy z punktu widzenia Przemysłu 4.0 czy samej automatyzacji i robotyzacji - to mnóstwo elektroniki, którą należy zamontować na nowych liniach. W przypadku półprzewodników występują problemy nie tylko z elementami wyrobów, samochodów, ale także częściami linii produkcyjnej, gdzie również wykorzystywanych jest wiele komponentów elektronicznych. Zdolność do wykorzystania posiadanego już sprzętu pozwoliła nam na czas dokonać instalacji w zakładzie nowej linii - bez konieczności czekania na potrzebną elektronikę.