Rosja nacjonalizuje aktywa Renault, a to dopiero początek

Rosyjskie aktywa francuskiego koncernu Renault stają się własnością państwa - poinformowało rosyjskie Ministerstwo Przemysłu i Handlu. Jest to efekt działań francuskiego producenta samochodów, który 23 marca ogłosił wstrzymanie produkcji w Rosji. To pierwsza tak duża nacjonalizacja zachodniej firmy w Federacji Rosyjskiej.





Rosyjski rząd przejmą całość Renault Russia, zaś skarb państwa 67,69 proc. udziałów w AwtoWAZ. Reszta udziałów będzie zachowana przez Państwową Korporację Wspomagania Rozwoju, Produkcji i Eksportu Produktów Przemysłowych Zaawansowanych Technologii Rostec.

Dokonujemy odpowiedzialnego wyboru w stosunku do naszych 45 tys. pracowników w Rosji, jednocześnie zachowując wyniki grupy i naszą zdolność do powrotu do kraju w przyszłości, w innym kontekście - komentuje Luca de Meo, dyrektor generalny Grupy Renault.

Agencja Interfax informuje, że podpisano umowy o przeniesieniu 100 proc. akcji CJSC Renault Russia na rzecz władz miasta Moskwy oraz 67,69 proc. akcji AwtoWAZ na rzecz skarbu państwa reprezentowanego przez FSUE NAMI (Państwowe Centrum Naukowe Federacji Rosyjskiej). Reszta udziałów będzie zachowana przez Państwową Korporację Wspomagania Rozwoju, Produkcji i Eksportu Produktów Przemysłowych Zaawansowanych Technologii Rostec. Porozumienie zakłada, że Renault będzie mógł odkupić swoje aktywa z AwtoWAZ w ciągu najbliższych sześciu lat.

Państwowy koncern AwtoWAZ będzie prowadzić obsługę serwisową samochodów marki Renault. W zakładach będą też produkowane samochody Łada. Partnerem technologicznym będzie Kamaz.

"Najciekawsze rzeczy dopiero się zaczną"

Moskwa już na początku marca groziła, że przejmie majątki zachodnich firm.

- Mamy bogate doświadczenie i przepisy na taką okazję. Surowe przepisy. Najciekawsze rzeczy dopiero się zaczną - stwierdził Dmitrij Miedwiediew, zastępca przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

Renault dotychczas odgrywało ważną rolę w transformacji rosyjskiego przemysłu samochodowego. Francuski koncern podał, że spadek sprzedaży na rynku rosyjskim nie miał jednak aż tak silnego wpływu na przychody, ponieważ firma była w stanie nadrobić część tego spadku wyższymi cenami i rosnącą sprzedażą aut elektrycznych. Przychody zmniejszyły się o 2,7 proc., do 9,7 mld euro. Nie uwzględniając spółki zależnej AwtoWAZ i Renault Rosja, sprzedaż zmniejszyła się o 1 proc.