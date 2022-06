Rosjanie będą kupować auta na talony. Bez ABS i poduszek powietrznych

Stowarzyszenie Europejskiej Przedsiębiorczości opublikowało dane dotyczące sprzedaży w maju 2022 roku samochodów osobowych w poszczególnych krajach. Wynika z niego, że w Rosji zanotowano rok do roku spadek o 83,5 procent - do poziomu 24,2 tysięcy aut. Co więcej, jest to tylko połowa tego, co Rosjanie kupili w salonach w kwietniu.

Rosyjskie fabryki samochodów po wybuchu wojny na Ukrainie właściwie stanęły. Rosjanie nie mają wielu podzespołów potrzebnych do produkcji aut, które były dotychczas sprowadzane z zagranicy.

Import samochodów do Rosji utrudniają z kolei sankcje.

Jeśli problemy rosyjskiej branży motoryzacyjnej potrwają dłużej, być może konieczne będzie wprowadzenie sprzedaży aut na talony.

Przemysł motoryzacyjny obok branży chemicznej i wydobywczej został najbardziej dotknięty wprowadzeniem unijnych sankcji nałożonych po inwazji Rosji na Ukrainę. Dodatkowo wstrzymana została produkcja we wszystkich fabrykach zagranicznych koncernów, które zlokalizowane były w Rosji. Nie działa montownia BMW w Kaliningradzie oraz fabryka Nissana pod Moskwą, a Renault za symbolicznego rubla pozbyło się fabryk w Togliatti i Iżewsku gdzie wytwarzano w ramach grupy AwtoWaz samochody marki Łada.

Niebawem ruszy w tych fabrykach produkcja, ale auta nie będą wyposażone w poduszki powietrzne, system ABS i elektronikę, bowiem nie ma możliwości zastąpienia importowanych części produkcją z lokalnych zakładów.

W Rosjan uderza też zakaz eksportu samochodów do ich kraju z amerykańskich, japońskich, brytyjskich i unijnych fabryk. Dodatkowo same koncerny motoryzacyjne wprowadziły zakazy reeksportu pojazdów z innych państw, gdzie zlokalizowana jest ich produkcja. Mowa tu na przykład o Tajlandii, Indiach, Maroku, Brazylii czy Meksyku.

W maju tego roku w Rosji sprzedano 24,2 tysiące nowych aut, to jest o 83,5 procenta mniej niż przed rokiem, a także o ponad 50 procent mniej niż w kwietniu 2022 roku.

Dla porównania w całym I kwartale 2022 roku w Polsce sprzedano ponad 102 tysiące aut osobowych i lekkich dostawczych.

Auta w Rosji mogą być dostępne na talony

W połowie minionego miesiąca rząd rosyjski opublikował listę około 100 towarów, które mogą być importowane bez konieczności uzyskiwania zgody posiadaczy własności intelektualnej w ocelu omijania sankcji gospodarczych. Na tej liście znalazły się także samochody. Nie jest tajemnicą fakt, że niebawem koncerny chińskie mogą rozpocząć penetrację tego rynku. Przeszkodą są jednak ich powiązania z zachodnimi koncernami, które przestrzegają sankcji.

Zapewne pojawi się jednak bardzo rozwinięty rynek aut używanych, nad którym nie da się do końca panować. Rozwiązaniem jest także eksport nowych aut do byłych rosyjskich republik, gdzie nie obowiązują żadne obostrzenia handlowe. Samochód mógłby stamtąd po kilku tygodniach trafiać do Rosji, jako używany. Bez wątpienia znacznie to podniesie ceny rynkowe, ale pomysł jest realny i już stosowany w praktyce.

Wielu ekonomistów przebąkuje, że jeśli taka sytuacja utrzyma się przez dłuższy okres czasu, może doprowadzić to do wprowadzenia, jak w czasach gospodarki socjalistycznej, talonów na kupno samochodów.