Rosjanie grożą przejęciem zachodnich fabryk, ale nawet z Ładą mają problem

Rosja straszy zachodnie koncerny przejęciem ich zakładów, jeżeli nie będą kontynuowały produkcji. W przypadku motoryzacji to tylko pusty gest. Koncerny stracą, ale Rosja nic nie zyska. Nie jest w stanie samodzielnie produkować samochodów innych niż Łada.

Łada z własnej platformy

Podzespoły na postojowym

Schładzanie rynku

Zostanie tylko Łada?

Fabryki częściowo zamortyzowane

Toyota w 2007 roku zaczęła budowę fabryki samochodów pod Sankt Petersburgiem, która ruszyła w 2007 roku. W tym samym roku w Kałudze zaczęła montaż SKD fabryka Volkswagena. W kolejnych latach ruszała produkcja w fabrykach General Motors (2008, w roku 2015 zamknięta), Nissana (2009), Hyundaia (2010), Peugeot Citroen Mitsubishi (2010).Renault, które fabrykę za 230 mln euro uruchomiło w 2005 roku, trzy lata później objęło 25 proc. udziałów w spółce AvtoVAZ, sprzedając przy okazji tej firmie licencję na platformę, silniki i skrzynie biegów Logana. Współpraca Renault i AvtoVAZ zacieśniała się w kolejnych latach i w 2011 roku spółka Renault Nissan i AvtoVAZ dysponowała w Rosji trzema fabrykami o zdolnościach produkcyjnych 1,1 mln aut rocznie.W roku 2015 na rynku pojawiła się Łada Vesta, samochód oparty na platformie stworzonej przez AvtoVAZ we współpracy z Renault. Rok później Renault wpakowało 1,33 mld dolarów w kolejne dokapitalizowanie AvtoVAZ.Obecnie Renault posiada 67,61 proc. Lada Auto Holding, właściciela AvtoVAZ, i mniej więcej jedną dziesiątą przychodów generuje w Rosji. Resztę akcji posiada Rostec, rosyjskie przedsiębiorstwo państwowe, do którego w 2008 r. rząd przekazał 426 firm o łącznej wartości 630 mld rubli.Łada jest wciąż najpopularniejszym autem w Rosji – w pierwszych 9 miesiącach ubiegłego roku najlepiej sprzedającym się samochodem w Rosji była Łada Granta (ponad 90 000 sztuk), a na drugim miejscu znalazła się Vesta (72 000 aut). We wcześniejszych latach modele te często wymieniały się miejscami. Podium po trzech kwartałach 2021 uzupełniała Kia Rio, której sprzedano ponad 63 000 sztuk.Za producentami samochodów przyszli także wytwórcy podzespołów, wśród nich np. polski Boryszew Automotive Plastics, którego najważniejszym klientem jest Volkswagen. Obecnie zakład stoi. 3 marca wstrzymano prace.„Czasowe wstrzymanie działalności Boryszew Plastics Rus podyktowane jest przede wszystkim decyzją zagranicznych koncernów motoryzacyjnych o zawieszeniu do odwołania produkcji w ulokowanych w Rosji fabrykach, ze względu na atak zbrojny Rosji na Ukrainę” – czytamy w komunikacie spółki.W myśl aktualnych planów postój potrwa do 14 marca, ale spółka przyznaje, że trudno powiedzieć, jak rozwinie się sytuacja. Bardzo wiele będzie zależało od decyzji Volkswagena, a pewnie także od nakładanych na Rosję sankcji.Na początku poprzedniej dekady Rosja pięła się do grona największych rynków motoryzacyjnych Europy. Rosła zarówno sprzedaż, jak i produkcja samochodów, która zaczęła zbliżać się do 2 milionów sztuk. - Były one przeznaczone w zasadzie wyłącznie na rynek rosyjski. Mamy do czynienia ze śladowym eksportem np. do Kazachstanu i Białorusi – powiedział nasz rozmówca.Potem rynek zaczął zwalniać i produkcja spadła z 2,1 mln sztuk w roku 2012 do 1,2 mln sztuk w 2016. W międzyczasie jeszcze rosyjska gospodarka "potknęła się" o Krym. Sankcje nie okazały się na tyle skuteczne, by zmusić Rosjan do oddania półwyspu, ale spowodowały m.in. spadek wartości rubla i dalsze kurczenie się rynku samochodów. Ten spadek sprzedaży spowodował, że w 2015 roku General Motors zdecydował się zaprzestać produkcji w Rosji. Część innych producentów słabnący rubel skłonił do starań o zlokalizowanie większej części dostawców w Rosji, by obniżyć koszty – importowane części stawały się coraz droższe.Największy, sięgający 80 proc., udział części produkowanych w Rosji ma kontrolowane przez Renault AvtoVAZ, które działa w modelu opartym o własną platformę i jeden własny silnik. Wysoki poziom mają także Volkswagen czy Ford, które wytwarzają w Rosji silniki. Większość producentów wykorzystuje jednak lokalne dostawy w około 50 proc. W większości modeli silniki, skrzynie biegów, a przede wszystkim elektronika są sprowadzane zza granicy.Gdyby fabryki samochodów oddano komu innemu, np. firmom chińskim, pewnie potrzebowałyby co najmniej roku, a najpewniej dwóch, żeby dostosować zakłady do produkcji swoich aut, co wiązałoby się z głębokimi modernizacjami zakładów, głównie spawalni czy lakierni.Największe szanse na dalszą produkcję mają dwa wspomniane modele Łady, oparte o rosyjskie konstrukcje własne lub wykonane wspólnie z Renault, ale pod własną marką. Problem w tym, że wieloletnia współpraca z Renault prawdopodobnie wprowadziła do nich także sporo elementów z portfolio francuskiego producenta i te trzeba by zastąpić. Jak?Czytaj także: Nissan wstrzyma produkcje w Petersburgu. 2 tys. pracowników bez pracy Kiedy myślimy o zastąpieniu zachodnich koncernów przez inne, mamy na myśli chińskie firmy. To też nie byłoby szybkie. Dotychczas Chińczycy nie garnęli się do produkcji aut w Rosji, pewnie dlatego, że Rosjanie wybierają jednak samochody europejskie. Oczywiście, gdyby zachodnie koncerny całkowicie odcięły się od Rosji i w tym zakresie nastąpiłaby zmiana, ale to wymaga miesięcy lub nawet lat.Czy zachodni producenci samochodów mogą pozwolić sobie na utratę zakładów? Dla każdego byłby to mocny cios, zwłaszcza że Rosja mogła być dla koncernów obszarem dalszego czerpania korzyści z tych technologii, które w zachodniej Europie już zanikają, np. silników, które nie spełniają już unijnych norm. Pamiętajmy jednak, że fabryka zwykle się amortyzuje 15-20 lat. W wypadku większości fabryk upłynęło już ponad 10 czy nawet 15 lat.Można więc powiedzieć, że największe wydatki zostały już zamortyzowane. W najgorszej sytuacji znajduje się Renault, które w 2016 zainwestowało w AvtoVAZ ponad 1 mld dolarów. Przychodów z tego rynku żal by było tak po prostu odrzucać, ale możliwe, że ewentualna utrata zakładów byłaby mniej bolesna, niż się wydaje.