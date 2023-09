Rosjanie już nie kupią aut z Unii Europejskiej. Odpadł im ważny rynek

W Gruzji wszedł w życie we wtorek zakaz eksportu, reeksportu i tranzytu do Rosji samochodów wwiezionych z Unii Europejskiej - podał portal Apsny.ge. Ograniczenia są wynikiem 11. pakietu sankcji nałożonych na Rosję przez UE w odpowiedzi na inwazję rosyjską na Ukrainę.

Zakaz reeksportu dotyczy samochodów z silnikiem o objętości powyżej 1900 сm sześciennych. Obejmuje również samochody hybrydowe i elektryczne.

W Gruzji obowiązuje już, od początku sierpnia br., zakaz reeksportu do Rosji (i na Białoruś) aut ze Stanów Zjednoczonych.

Ministerstwo finansów Gruzji na początku sierpnia podało, że od 1 stycznia do 1 lipca br. z Gruzji reeksportowano 51 tysięcy aut o wartości 930 mln dolarów, z których 3786 (o wartości 52 mln USD) trafiło do Rosji.

Radio Swoboda, które przekazało te dane, zauważyło wówczas, że do niedawna Rosjanie często przyjeżdżali do Gruzji, kupowali na giełdach samochody amerykańskie czy europejskie i wracali do Rosji.

Decyzja o zakazie reeksportu aut była - według rozgłośni - wynikiem długich i trudnych rozmów Tbilisi z przedstawicielami UE i USA. Gruzja zajęła ambiwalentne stanowisko wobec inwazji rosyjskiej na Ukrainę - zapewniła o solidarności z zaatakowanym krajem i okazuje mu pomoc humanitarną, ale nie dołączyła się do sankcji wobec Rosji poza sankcjami w sferze bankowo-finansowej.

Po wprowadzeniu przez Gruzję ograniczeń dotyczących eksportu aut duże firmy zmieniły trasy wwozu samochodów do Rosji - informuje portal The Moscow Times. Samochody transportowane są teraz przez Iran i Morze Kaspijskie, albo też przez kraje Azji Centralnej - Kazachstan i Kirgistan.