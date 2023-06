Rosjanie w najlepsze kupują zachodnie auta i inne towary. Pomaga im w tym też Polska?

Amerykańskie samochody wciąż sprzedają się w Rosji. Wszystko przez import równoległy, który pozwala Moskwie omijać sankcje.

Mimo sankcji w rosyjskich salonach samochodowych wciąż dostępne są amerykańskie auta. Jak informuje rosyjski dziennik „Rossijskaja Gazieta”, minivany Chevrolet Damas są obecnie sprowadzane do kraju z Kazachstanu i Uzbekistanu, gdzie pojazdy te są montowane na licencji General Motors. Również inne modele Chevroleta, składane w Azji Środkowej, dobrze sprzedają się w Rosji.

Rosjanie, mimo sankcji, wciąż kupują zachodnie towary znanych marek

Co prawda General Motors po wybuchu wojny na Ukrainie wycofał się z Rosji i zaprzestał sprzedawania tam swoich samochodów, jednak Moskwa umiejętnie obchodzi sankcje zachodnich koncernów, stosując import równoległy. Mechanizm pozwala rosyjskim firmom kupować towary od firm z krajów trzecich, takich jak chociażby państwa Azji Centralnej, i w ten sposób sprowadzać wiele znanych i lubianych przez Rosjan zachodnich marek.

Potwierdzają to dane, dotyczące handlu takich republik Azji Centralnej, jak Uzbekistan, którego wymiana z Rosją w 2022 roku, w którym rozpoczęła się wojna na Ukrainie, wzrosła o 23 procent rok do roku, do 9,3 miliarda dolarów. Jak wylicza uzbecki portal biznesowy Spot.uz, wolumen produktów i usług z etykietą uzbecką eksportowanych do Rosji wzrósł w tym okresie 1,5-krotnie.

Import równoległy budzi obawy również w Polsce, zwłaszcza że spadek eksportu z Polski do Rosji po wybuchu wojny, zrekompensowało otwarcie nowych kierunków na Wschodzie, np. do wspomnianych republik Azji Centralnej. Zdaniem ekspertów, może to świadczyć nie tylko o reorientacji polskiego biznesu, ale także o zjawisku reeksportu towarów do Rosji.

Wzrost eksportu do Azji Centralnej budzi niepokój o reeksport towarów do Rosji

Z badania przeprowadzanego przez Bank Santander wynika, że w IV kwartale roku 2022 roku wśród 10 największych importerów polskich produktów znalazło się aż 6 byłych republik ZSRR - Armenia, Kazachstan, Uzbekistan, Kirgistan, Gruzja, Białoruś. Eksport Polski do Kirgistanu w tym czasie wzrósł prawie 12-krotnie, do Armenii ponad 8-krotnie, do Kazachstanu 2,5-krotnie rok do roku.

Ten nagły wzrost zainteresowania polskimi towarami na rynkach dawnych republik ZSRR może oznaczać, że polscy przedsiębiorcy chcieli skorzystać z podobieństw rynku konsumenckiego w wybranych krajach w stosunku do Rosji. Jednakże trudno przyjąć, że państwa o tak niewielkim potencjale ludnościowym jak Armenia, zamieszkana przez ok. 2,7 mln mieszkańców, czy Kirgistan, którego populacja wynosi prawie 6,7 mln mieszkańców, mogły zaabsorbować nagły wzrost towarów z Polski.

Bardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem tak dużego wzrostu importu z Polski może być dalszy reeksport na rynek rosyjski.