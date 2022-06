Rosjanie w odpowiedzi na sankcje zaczną produkować buldożery

Efektem nakładanych na Rosję sankcji jest coraz większy brak na tamtejszym rynku maszyn. Zakłady Specagregat zadeklarowały oddanie z końcem roku prototypowego buldożera.

Na razie brakuje danych dotyczących mających powstawać w zakładach w Miassie (90 km na północ od Czelabińska) maszyn. Specagregat na rosyjskim rynku znany był dotychczas głównie z produkcji specjalistycznego wyposażenia do ciężarówek – pługów, agregatów prądotwórczych, agregatów do odśnieżania itp. Dostarczał je m.in. dla pobliskiego producenta ciężarówek zakładów Ural. Firma znana jest również z produkcji sprzętu do utrzymania czystości na pasach lotnisk.

Sami Rosjanie spodziewają się, że zakład będzie raczej integratorem technologii z kilku pobliskich wytwórni. Obwód Czelabiński to zagłębie produkcji ciężkiego sprzętu w tym uzbrojenia. Niektóre komponenty potrzebne do produkcji np. wojskowych transporterów gąsienicowych mogłyby być wykorzystane do produkcji buldożerów.

Za ideą produkcji własnych buldożerów stoi regionalne Ministerstwa Przemysłu, Nowych Technologii i Zasobów Naturalnych. Ono ma tez dofinansować uruchomienie produkcji.

Nowa maszyna ma nadawać się do lekkich i średnio ciężkich prac ziemnych.