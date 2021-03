Rośnie internetowy handel samochodami. Używane coraz droższe

Internetowy serwis Autoproff, zajmujący się sprzedażą aut w systemie B2B, coraz silniej osadza się na polskim rynku. Działający w Polsce od 2019 roku serwis stara się ostatnio pozyskać także autoryzowanych dealerów samochodów, dla których od kilku lat handel używanymi autami stał się ważnym elementem działalności.

Elektryki używane jak nowe – na Zachodzie popularne, w Polsce nie

Jego zdaniem otwarcie możliwości sprzedaży używanych samochodów na zachód Europy może być atrakcyjne zwłaszcza w przypadku samochodów elektrycznych. W Polsce rynek na nie jeszcze nie istnieje, ale powoli w sieciach dealerskich zaczną się pojawiać poleasingowe, a przede wszystkim demonstracyjne samochody dealerów.- W niektórych krajach Europy samochody elektryczne stają się popularne i ten trend trafia także do samochodów używanych, ale na tym rynku elektryczne auta są jeszcze trudno dostępne, zwłaszcza w dobrej cenie. W Polsce rynek nowych aut elektrycznych w zasadzie nie istnieje, więc nie ma także popytu na auta używane, więc możliwość sprzedaży wymienianych na nowsze aut demonstracyjnych na zachód Europy jest interesującą opcją – mówi Bernhard Skiba.Czytaj także: Branża motoryzacyjna przeciwko podwyżce akcyzy na samochody z importu Co ciekawe: jest on jedynym pracownikiem sieci w Polsce.- Mamy młody zespół menedżerski, który inwestuje w nowoczesność. Zamiast powiększać strukturę, rozwija nowoczesne narzędzia, co pozwala jednej osobie obsługiwać sieć liczącą obecnie setkę partnerów – mówi Bernhard Skiba.