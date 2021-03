Rośnie liczba nowych aut użytkowych

W Polsce zarejestrowano w lutym br. 2884 nowych ciężarówek, vanów i autobusów - to o ponad 48 proc. więcej niż rok wcześniej i blisko 83 proc. więcej niż w styczniu - podał w piątek Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. Rynek ten odrabia straty - dodał.

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) poinformował, że w lutym br. wydziały komunikacji zarejestrowały 2884 nowe pojazdy użytkowe, czyli samochody dostawcze (w tym minibusy) oraz ciężarówki.

Według Związku, rynek samochodów ciężarowych odrabia straty. "Tak wysoki rezultat nie był dotąd notowany w drugim miesiącu roku w historii rejestracji. W porównaniu z innymi miesiącami w ubiegłym roku podobną ilość (2923 sztuk) zarejestrowano tylko w listopadzie, a wcześniej dopiero w październiku 2019 r." - czytamy w komunikacie.

Zdaniem Związku wysokie, porównywalne z osiągniętym w listopadzie i grudniu ub.r. tempo wzrostu rok do roku, to - podobnie jak miesiąc wcześniej - efekt niskiej bazy w poprzednim roku.

Rynek samochodów ciężarowych zwiększył się o 51,9 proc. rdr, a autobusów skurczył się o 4,2 proc. W grupie samochodów ciężarowych poprawę zanotowano we wszystkich kategoriach - ciągniki samochodowe wzrosły o 50 proc., podwozia ciężarowe o 59,7 proc., a samochody specjalne o 56,3 proc. Dostawy wszystkich ciężarówek do odbiorców objęły 2770 sztuk, a autobusów 114 sztuk. Od początku 2021 roku przybyły 4462 nowe pojazdy użytkowe o DMC pow. 3,5t., co oznacza wzrost o 28,1 proc. rdr.

W grupie samochodów ciężarowych rejestracji było więcej o 32,7 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2020 r., a w przypadku autobusów - o 25 proc. mniej.

PZPM wskazał, że w lutym 2021 r. zarejestrowano 2999 używanych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5t, sprowadzanych do Polski z zagranicy - o 10 proc. więcej. Ten wynik jest porównywalny z wynikiem z grudnia 2020r., kiedy sprowadzono 2974 pojazdy. Od początku 2021 r. sprowadzono 5638 używanych pojazdów użytkowych, czyli o 6,7 proc. więcej rdr.