Rośnie pula dla leasingu w programie "Mój elektryk"

Do 250 mln zł wzrasta łączna kwota do wykorzystania w tzw. ścieżce leasingowej "Mój elektryk" – przekazał Bank Ochrony Środowiska w czwartek.

Do 250 mln zł wzrasta łączna kwota do wykorzystania w tzw. ścieżce leasingowej "Mój elektryk" po wniosku o zwiększenie puli środków na dopłaty o 50 mln - przekazał Bank Ochrony Środowiska w czwartek. Wnioskodawcą był BOŚ, a prośbę zaakceptował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jak wskazano, program "Mój elektryk" oferuje dofinansowanie do zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych zarówno dla klientów indywidualnych, jak i firm oraz organizacji. "Dotacje dla osób fizycznych obsługuje bezpośrednio NFOŚiGW, natomiast ścieżka leasingowa jest realizowana przez Bank Ochrony Środowiska od listopada 2021 r." - poinformowano.

Jak wskazano, pierwotnie w ramach ścieżki leasingowej programu "Mój elektryk" do dyspozycji BOŚ było 20 mln zł. W marcu 2022 r. Zarząd NFOŚiGW zdecydował o zwiększeniu tej puli o 80 mln zł, a pod koniec lipca została ona zasilona dodatkowymi 100 mln zł - zauważono.

Dopłaty niwelują różnice kosztowe pomiędzy leasingiem elektryka a spalinowego auta

"Przedsiębiorcy przy wyborze pojazdów coraz częściej wybierają pojazdy zeroemisyjne, korzystając z oferty finansowej Narodowego Funduszu, ponieważ oprócz oszczędności w kosztach eksploatacji, poprawiają wizerunek swojej firmy. Dopłaty niwelują różnice kosztowe pomiędzy leasingiem pojazdu z silnikiem spalinowym, a nowoczesnym bezemisyjnym. Zwiększenie puli środków to potwierdzenie tego pozytywnego trendu, jest to również owoc sprawnej współpracy Narodowego Funduszu i Banku Ochrony Środowiska" - stwierdził prezes NFOŚiGW dr Przemysław Ligenz.

Już ponad 5700 wniosków o dotacje w programie "Mój elektryk"

Podkreślono, że do BOŚ wpłynęło już ponad 5700 wniosków o dotacje o łącznej wartości 184 mln zł. "NFOŚiGW zaakceptował dotychczas dotacje do leasingu ponad 4900 pojazdów na sumaryczną kwotę prawie 160 mln zł, z czego blisko 3800 szt. (101 mln zł) dotyczyło samochodów osobowych, a niemal 1100 szt. (58 mln zł) pojazdów dostawczych" - przekazano.

Dodano, że według danych Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, w grudniu 2022 r. w Polsce zarejestrowanych było łącznie 64 705 osobowych i użytkowych samochodów z napędem elektrycznym.