Rozwój elektromobilności w Polsce przyśpiesza. Więcej samochodów i stacji ładowania

Według danych z końca lipca 2020 r., w Polsce było zarejestrowanych łącznie 13 057 samochodów osobowych z napędem elektrycznym. Przez pierwsze siedem miesięcy 2020 r. przybyło ich 4 061 sztuk – o 78 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2019 r. – wynika z Licznika Elektromobilności, uruchomionego przez PSPA oraz PZPM.

Park elektrycznych pojazdów ciężarowych i dostawczych zwiększył się do 621 szt.W dalszym ciągu rośnie też flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec lipca osiągnęła liczbę 7 748 szt.Pod koniec lipca 2020 r. park autobusów elektrycznych w Polsce liczył 335 szt. Przez pierwsze siedem miesięcy 2020 roku flota elektrobusów powiększyła się o 106 zeroemisyjnych pojazdów. W porówananiu do analogicznego okresu 2019 r. oznacza to zmianę o 172 proc. r/r.Wraz ze wzrostem liczby pojazdów z napędem elektrycznym, rozwija się również infrastruktura ładowania. Pod koniec lipca w Polsce funkcjonowały 1 224 ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych (2 319 punktów). 33 proc. z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 67 proc.wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W lipcu uruchomiono 30 nowych, ogólnodostępnych stacji ładowania (61 punktów).- Lipiec był - obiektywnie oceniając - miesiącem bez precedensu w historii polskiej elektrombilności. Po pierwsze, wdrożono program dopłat - pilotażowy i wymagający korekt, lecz sam fakt jego uruchomienia jest dla branży niezwykle istotny. Po drugie - Tesla udostępniła konfigurator swoich pojazdów w języku polskim oraz otworzyła oficjalny salon w Warszawie. Tymczasowy, lecz znów to ważny sygnał dla rynku - mówi Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA.Po trzecie - zaprezentowano prototypy samochodów elektrycznych polskiej marki Izera. Zobacz więcej: Polski samochód elektryczny będzie się nazywał Izera i pochodził ze Śląska

- Niezależnie od potencjału biznesowego tego projektu, trzeba docenić jego wagę dla zwiększenia zainteresowania Polaków elektromobilnością. Oprócz tego, odnotowujemy stały rozwój infrastruktury ładowania oraz wzrost liczby rejestracji samochodów zelektryfikowanych - i to wszystko w trudnym okresie trwającej pandemii – ocenia Maciej Mazur.Z perspektywy kilkumiesięcznego spowolnienia w branży motoryzacyjnej wywołanego okresem pademii, przedstawicieli branży cieszy rosnące zainteresowanie pojazdami z alternatywnymi napędami.- Pozostaje mieć nadzieję, że ten trend utrzyma się i samochodów elektrycznych będzie przybywać, choć dotychczasowa liczba wniosków o dopłaty w ramach programów: „Zielony samochód”, „eVAN” i „Koliber” pokazuje, że założenia kolejnych programów wsparcia elektromobilności powinny być w znacznym stopniu zmodyfikowane. To ważne szczególnie wobec kolejnego programu skierowanego do przedsiębiorców, bo w Polsce rejestracje nowych samochodów osobowych do firm stanowią ok. 75 proc. rynku - dodaje Jakub Faryś, prezes PZPM.W jego ocenie, niezwykle budujący jest tak wysoki wzrost rejestracji nowych elektrycznych autobusów miejskich.- Co prawda jest to segment, który z uwagi na planowość zakupów okazał się najmniej wrażliwy na skutki pandemii, to niestety może ucierpieć w efekcie oszczędności wdrażanych obecnie przez samorządy - zaznacza Jakub Faryś.