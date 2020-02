Rumunia: 53 mln euro na stacje dla samochodów elektrycznych i hybryd

Komisja Europejska zaaprobowała w poniedziałek udzielenie przez Rumunię pomocy publicznej w wysokości 53 mln euro na rozwój w kraju sieci stacji ładowania samochodów elektrycznych i hybryd. Inwestycje mają m.in. przyczynić się do redukcji emisji CO2.

Komisja uznała rumuńskie plany budowy sieci stacji ładowania samochodów elektrycznych i hybryd za zgodne z przepisami UE, dotyczącymi pomocy państwa i nienaruszające konkurencji za wspólnym rynku.

W ciągu pięciu lat, czyli od 2020 do 2025 r., Rumunia przeznaczy 53 mln euro na budowę nowoczesnych stacji ładowania. Mają być one rozsiane po całym kraju, tak w miastach jak i na przedmieściach oraz wsiach. Komisja ma nadzieję, że dzięki temu projektowi, kraj mocno ograniczy emisje zanieczyszczeń do atmosfery.

"Rumunia przyczyni się do walki z globalnych ociepleniem, zgodnie z celami Europejskiego Zielonego Ładu. Ten program ograniczy szkodliwe emisje spalin do powietrza i poprawi zdrowie obywateli, jednocześnie nie zakłócając konkurencji na rynku UE" - powiedziała w poniedziałek komisarz UE ds. konkurencji Margrethe Vestager.

O udział w projekcie mogą starać się inwestorzy, którzy spełnią określone kryteria i np. producenci wtyczek do ładowania. Beneficjenci zostaną wyłonieni w trakcie procedury przetargowej, a wsparcie zostanie im przyznane w formie dotacji.