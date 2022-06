Ruszyła największa fabryka ładowarek samochodowych koncernu ABB

Szwedzka firma ABB uruchomiła we Włoszech swój największy zakład produkcji ładowarek samochodowych prądu stałego. Nowoczesny zakład będzie wytwarzał 10 000 ładowarek rocznie, wykorzystując tylko energię odnawialną.

Ośrodek ABB w toskańskim Valdarno ma powierzchnię 16 000 mkw. i może rocznie wyprodukować 10 000 ładowarek prądu stałego. Kosztował 30 mln dolarów.

Zakład co 20 minut jest w stanie oddać nową ładowarkę. Ma 7 linii produkcyjnych i 15 stanowisk testowych, mogących dokonać symulacji 400 sesji ładowania dziennie. Wewnątrz jeżdżą automatyczne wózki AGV, a roboty obsługują magazyn wysokiego składowania.

Zakład ma też mieścić ośrodek badań i prototypowania o powierzchni 3200 mkw, zatrudniający 70 0sób. W sumie w zakładzie pracuje 500 osób.

Firma podkreśla, że zakład jest bardzo przyjazny dla środowiska – do nawadniania jest wykorzystywana w 100 proc. woda deszczowa, do recyklingu trafiają wszystkie odpady produkcyjne, a cała energia jest otrzymywana z odnawialnych źródeł, z czego 720 MWh zapewnia własna instalacja fotowoltaiczny. Ma to zapobiegać emisji 338 ton CO2 rocznie.

Zarządzaniem energią zajmuje się ABB Ability Energy and Asset Manager, platforma monitorująca ponad 9000 urządzeń w fabryce, włącznie z oświetleniem, ogrzewaniem i wymianą powietrza. Według ABB pozwala to zmniejszyć zużycie energii o 60 proc.

ABB sprzedało już dotąd ponad 680 000 ładowarek na ponad 85 rynkach.