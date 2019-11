Ruszyła seryjna produkcja elektrycznego Volkswagen ID.3

Dziś (4 listopada) w fabryce Volkswagena w Zwickau ruszyła oficjalnie produkcja pierwszego w pełni elektrycznego samochodu nowej generacji ID.3. Volkswagen porównuje to do wejścia na rynek Garbusa czy pierwszej generacji Golfa i zapowiada, że od roku 2025 będzie produkował już ponad milion elektrycznych aut rocznie.

Na razie obok linii aut elektrycznych pracuje jeszcze linia samochodów spalinowych, z której do połowy przyszłego roku mają zjeżdżać Golfy Variant (kombi). Potem także druga linia zostanie dostosowana do produkcji samochodów elektrycznych. Część wyposażenia zostanie dostosowana do potrzeb linii aut elektrycznych, a część trafi do innych zakładów grupy. Volkswagen zapowiada, że większość będzie ponownie wykorzystana. Docelowo fabryka ma wytwarzać dziennie 1500 samochodów, a w całym roku 330 tysięcy. Nie będzie to tylko ID.3. W fabryce ma powstawać w sumie 6 modeli opartych o platformę MEB dla Volkswagena, Audi i Seata.W Zwickau pracuje 8000 ludzi i wszyscy będą musieli się przyuczyć do pracy z elektrycznymi napędami i wysokim napięciem - bezpiecznie i poprawnie obsługiwać nowoczesne systemy akumulatorowe i okablowanie elektryczne. Volkswagen przewidział na to 13 tys. dni treningowych. Wykonano ich już 8000, przeszkalając 2500 pracowników.Czytaj także: Volkswagen dokręca śrubę elektromobilności Volkswagen ID.3 ma być dostępny w cenach od mniej niż 30 tys. euro do około 40 tys. euro, zależnie od wersji. Silnik ma mieć moc 150 kW. W planach są 3 wersje zestawów baterii – 45 kWh, 58 kWh i 77 kWh, które będą miały odpowiednio zasięgi do 330 km, 420 km i 550 km (mierzone wg procedury WLTP). Ładowarki o mocy 100 kW mają pozwolić na naładowanie energii na 290 km w pół godziny. Sprzedaż samochodu ma ruszyć w grudniu niemal równolegle na wszystkich europejskich rynkach. Zaliczki wpłaciło już ponad 35 tys. nabywców.Do roku 2022 sieć zakładów Volkswagena produkujących samochody elektryczne na platformie MEB ma objąć 8 fabryk w Europie (Emden, Hannover, Drezno i Zwickau w Niemczech oraz Mlada Boleslav w Czechach), Chinach i USA. Trzy lata później w gamie Volkswagena ma być już ponad 20 całkowicie elektrycznych modeli samochodów. Do roku 2028 produkcja i sprzedaż elektrycznych aut w koncernie ma sięgnąć 22 mln.