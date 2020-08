Rynek aut dostawczych i ciężarowych odrabia straty

W lipcu br. zarejestrowano w Polsce 8 tys. 629 nowych pojazdów użytkowych, czyli samochodów dostawczych oraz ciężarówek. To wynik o 17,21 proc. większy niż w czerwcu oraz o 2,63 proc. lepszy w zestawieniu z lipcem roku 2019 - podał instytut Samar.

W poniedziałek Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar poinformował, że w lipcu 2020 roku wydziały komunikacji zarejestrowały w Polsce 8 tys. 629 nowych pojazdów użytkowych, czyli samochodów dostawczych (w tym minibusów) oraz ciężarówek.

Jak czytamy jest to wynik o 17,21 proc. większy niż w czerwcu tego roku oraz o 2,63 proc. lepszy w zestawieniu z lipcem roku 2019 - wynika z analizy danych pozyskanych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK).

Od stycznia do lipca 2020 r. zostało zarejestrowanych 44 tys. 631 nowych samochodów użytkowych. Był to wynik o 33,34 proc. (22 tys. 318 sztuk) mniejszy w porównaniu z takim samym okresem 2019 r. - podano.

Z danych Samaru wynika, że zarejestrowano 7 tys. 014 nowych samochodów dostawczych o DMC do sześciu ton. "To wynik o 20,35 proc. większy niż w czerwcu tego roku oraz o 3,54 proc. lepszy, gdy zestawimy go z lipcem 2019 roku. Od stycznia do lipca br. zostało zarejestrowanych 35 tys. 19 nowych samochodów dostawczych, o 28,12 proc. (13 tys.697 sztuk) mniej (rok do roku).

Natomiast nowych samochodów ciężarowych o DMC powyżej 6 ton zostało zarejestrowanych w lipcu 1615. Był to wynik o 5,28 proc. lepszy niż w czerwcu tego roku oraz o 1,16 proc. mniejszy w porównaniu z lipcem 2019 roku. Od stycznia do lipca br. wydziały komunikacji zarejestrowały 9 tys. 612 nowych pojazdów ciężarowych, o 47,28 proc. (8 tys. 621 sztuk) mniej niż w takim samym okresie 2019 r. - czytamy.

Samar podał, że wydziały komunikacji w Polsce zarejestrowały w lipcu 9 tys. 33 używane samochody dostawcze o masie całkowitej do 6 ton, które sprowadzono z zagranicy. To wynik o 8,67 proc. większy niż w czerwcu tego roku, oraz o 8,31 proc. wyższy, gdy zestawimy go z lipcem 2019 roku. Od stycznia do lipca 2020 r. do Polski sprowadzono i zarejestrowano 48 tys. 879 używanych samochodów dostawczych, o 12,08 proc. (6713 szt.) mniej rdr.

Z raportu wynika, że używanych samochodów ciężarowych o DMC powyżej 6 ton było w lipcu 2519 sztuk. To wynik o 23 proc. większy niż w czerwcu tego roku oraz o 16,73 proc. wyższy w porównaniu z lipcem 2019 roku. Od stycznia do lipca 2020 r. Polacy kupili i zarejestrowali 13 tys. 384 takich pojazdów, o 21,97 proc. mniej w porównaniu z takim samym okresem sprzed roku.