Rynek aut używanych się kurczy, a ceny rosną. I tak pozostanie

Wzrost cen używanych aut ma być trendem, który nie wyhamuje jeszcze przez rok. Utrzyma się także mniejsza podaż używanych aut na rynku. AAA Auto chce zwiększać liczbę oferowanych aut przez wejście na nowe, zachodnioeuropejskie rynki, gdzie samochody wymienia się częściej.

Używane droższe od nowych?

Zdaniem Karolíny Topolovej wzrostowy trend cen na rynku używanych aut potrwa jeszcze rok i nie wiadomo, na jakiej wysokości znajduje się dla cen „szklany sufit”. Petr Vaněček stwierdził nawet, że ceny używanych aut w niektórych przypadkach przekraczają ceny nowych samochodów. Po „dopytaniu” o szczegóły przez dziennikarzy to stwierdzenie okazało się jednak lekko na wyrost. Petr Vaněček stwierdził, że chodzi m.in. o sytuację sytuację Skody Fabii kombi w Czechach i Słowacji po tym, jak w sierpniu tego roku Skoda zapowiedziała wcześniejszą niż pierwotnie planowano rezygnację z tej wersji.– W kolejnych dniach znacznie wzrosło zapotrzebowanie na te samochody, przede wszystkim z niemieckiego rynku. Tamtejsi dealerzy zaczęli wykupować duże ilości tych wersji i kiedy spojrzą państwo na ceny sprzedaży tych aut używanych w Czechach i na Słowacji to bardzo często ceny te są o kilkadziesiąt tysięcy koron wyższe niż ubiegłoroczne ceny nowych samochodów – powiedział Petr Vaněček., dodając, że taka sytuacja może zachodzić w wypadku tych aut, na które w salonach dealerów trzeba bardzo długo czekać.Czytaj także: Za dopłatę do elektryka kupimy dobry samochód używany Mimo kurczenia się podaży używanych aut serwisy Argus Holdings zwiększają swój udział w rynku. - W ramach sieci AAA Auto, dzięki rozbudowanej infrastrukturze zakupowej, jesteśmy w stanie nie tylko utrzymać, ale nawet zwiększyć naszą ofertę. Obejmuje to nie tylko skup w oddziałach, ale także korzystanie z mobilnych agentów skupu, skup on-line w krajach, w których działamy oraz z zaufanych źródeł w Europie Zachodniej. Wykorzystujemy różnice cenowe i strukturalne pomiędzy rynkami. Korzystamy z naszej przewagi konkurencyjnej, więc możemy oferować klientom samochody na różnych rynkach – dodał Petr Vaněček.Receptą na spadek podaży ma być wejście na nowe rynki Europy Zachodniej i poszerzenie w ten sposób możliwości skupu samochodów. Jak zauważył Petr Vaněček w tych krajach wymienia się samochody częściej niż w Europe Środkowej i Wschodniej. Powołując się na rynki obsługiwane przez AAA Auto wskazał on, że w Anglii samochody wymienia się średnio co 4 lata, w Niemczech, które są największym dostawcą aut na rynek co 6 lat, a w Czechach, Słowacji i Polsce co 6-8 lat.