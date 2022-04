Rynek samochodowy w Rosji się załamał

Rosyjski rynek nowych samochodów osobowych spadł w marcu o 43 proc., do około 79 tys. pojazdów, podał Awtostat. Według agencji w pierwszym kwartale sprzedano w Rosji 264 tys. nowych samochodów osobowych, to o 25 proc. mniej w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego.