Rynek wtórny musi nauczyć się elektromobilności

Do końca tej dekady będzie rosło znaczenie pojazdów flotowych na rynku. Niezależne warsztaty będą musiały wzbogacić ofertę dla tego segmentu, a przede wszystkim szkolić się w zakresie obsługi elektromobilności.

Do końca tej dekady floty będą w połowie zelektryfikowane.

Gracze z niezależnego rynku muszą poszerzać swoją ofertę o części i usługi dedykowane pojazdom elektrycznym.

Dostęp do danych i możliwość połączenia sprzedaży z kontraktami serwisowymi dają uprzywilejowaną pozycję sieciom ASO.

Według raportu opracowanego przez europejskie Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych (CLEPA) oraz Boston Consulting Group pojazdy flotowe zdobywają znaczną i ciągle rosnącą część europejskiego niezależnego rynku. Tylko pięć krajów (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Holandia i Polska) będzie dysponować w 2030 r. rynkiem części zamiennych dla flot o wartości 45 miliardów euro (około 37 proc. całego rynku części zamiennych). Jednocześnie oczekuje się, że do 2030 r. floty będą miały znacznie wyższy wskaźnik elektryfikacji (48 proc.), a średni wiek pojazdów wyniesie 2,9 roku.

- Flotowe pojazdy stają się coraz bardziej istotne dla europejskiego rynku części zamiennych, ale to kompetencje w zakresie pojazdów elektrycznych, zwłaszcza samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych, będą kluczowe w uzyskaniu dostępu do ich serwisowania i napraw - mówi Frank Schlehuber, współautor, Senior Consultant for Market Affairs w CLEPA.

Zdaniem autorów opracowania, rosnący udział pojazdów elektrycznych (BEV) i znacznie młodsza flota będą wyzwaniem dla graczy z rynku wtórnego w obszarze rozwoju na rynku flotowym.

Gęstsza sieć warsztatów to atut niezależnego rynku

BCG i CLEPA zidentyfikowały kilka obszarów, które są kluczowe dla zapewnienia udziału firmy z rynku wtórnego przy obsłudze flot. Jednym z nich ma być zapewnienie umów serwisowych firmom z IAM. Tego typu umowy, umożliwiające także wybór warsztatu, zapewniłyby ochronę interesów firm z całego łańcucha wartości.

Analiza pokazuje, że producenci pojazdów mają tutaj szczególnie silną pozycję ze względu na możliwość połączenia sprzedaży z kontraktami serwisowymi i uprzywilejowaną pozycję w zakresie dostępu do danych. Jednak firmy z niezależnego rynku nie są tutaj na straconej pozycji - przykładowo sieci warsztatowe oferują szeroki zakres usług, a do tego posiadają gęstszą sieć warsztatów niż ASO, a także mają możliwość wykonywania szybkiego wachlarza napraw.

Dystrybutorzy mogą czerpać korzyści zarówno ze swojej oferty usług dla warsztatów zrzeszonych w sieciach i kluczowych klientów, jak i zdolności do optymalizacji kosztów części dzięki ofertom pakietowym różnych marek.

Kolejnym warunkiem koniecznym do tego, by firmy z rynku wtórnego mogły skorzystać na obsłudze pojazdów flotowych, jest zdolność diagnozy i oceny kosztów naprawy. Tego rodzaju informacje pozwolą właścicielom flot podejmować decyzje o naprawie lub kasacji pojazdu. Mogą one ich również skłonić do dokonania naprawy w ramach własnych zasobów lub też skorzystania z usług podmiotów trzecich. Tutaj także producenci pojazdów są w uprzywilejowanej pozycji z uwagi na wspomniany już wcześniej dostęp do danych.

Niezależne warsztaty muszą przygotować się na rosnący biznes flotowy

Według raportu BCG i CLEPA rynek flotowy będzie intensywnie rósł do końca dekady. Wzrost ten spotęgują trendy rynkowe, zrównoważony rozwój, koncept dostępu do danych oraz transformacja mobilności.

Autorzy podają kilka działań, jakie firmy z rynku wtórnego powinny podjąć, by stać się liczącymi graczami w tym biznesie. Jednym z zaleceń jest oferowanie portfolio produktów dla pojazdów elektrycznych. Z racji tego, że floty mają szczególnie wysoki udział EV, gracze z niezależnego rynku muszą być na to gotowi i poszerzać swoją ofertę o części i usługi dedykowane pojazdom elektrycznym.

Ze względu na niską marżowość flot autorzy sugerują także wprowadzanie portfolio produktów zorientowanych na koszty, w tym całych atrakcyjnych cenowo pakietów. Kolejnym pożądanym działaniem jest opracowywanie rozwiązań cyfrowych i przygotowanie do obsługi pojazdów połączonych. Sugeruje się także współpracę z innymi graczami z rynku wtórnego celem wzmocnienia i rozwoju wspomnianych wyżej rozwiązań.

- Raport pokazuje wyraźnie, że nawet rosnąca flota pojazdów elektrycznych i młodszy park samochodowy nie wykluczają dalszego rozwoju i wzrostów firm z niezależnego rynku motoryzacyjnego. Będzie to możliwe przy wykorzystaniu ich mocnych stron i zapewnieniu ram prawnych, gwarantujących niezakłóconą konkurencję na rynku. Te ważne dane bowiem pokazują, że gracze z niezależnego rynku mogą z sukcesem odnaleźć się w zmieniającej się rzeczywistości - mówi Tomasz Bęben, prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych.