Samar: we wrześniu sprowadzono do Polski mniej używanych samochodów

Instytut Samar podał, że we wrześniu 2019 roku sprowadzono do Polski 82 085 używanych samochodów osobowych i dostawczych o dmc do 3,5 tony. To o 0,2 proc. mniej niż rok wcześniej. To czwarty spadek odnotowany w tym roku. Wynik skumulowany po trzech kwartałach wynosi 764 345 sztuk i jest już tylko nieznacznie - o 0,9 proc. - większy niż uzyskany przed rokiem.

W przeciwieństwie do innych miesięcy w których nastąpił spadek rejestracji samochodów z importu, we wrześniu bieżącego roku kalendarz nie miał wpływu na wynik.

W tym roku był o jeden dzień roboczy więcej niż w 2018 roku.

Średnia dzienna liczba rejestracji była jedną z trzech najgorszych w tym roku i wyniosła 3 909 sztuk.