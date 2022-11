Samochód elektryczny za pół ceny dzięki polskiemu systemowi

Ma być taniej, prościej i szybciej. Firma Snarto wraz z Przemysłowym Instytutem Motoryzacji - Sieć Badawcza Łukasiewicz pracuje nad systemem wymiany baterii w samochodach dostawczych.

Auto z wymienianymi bateriami będzie o połowę tańsze niż wyposażony w nie elektryk, bo baterie stanowią dziś aż połowę jego ceny. Zgodnie z pomysłem Snarto użytkownik ma jedynie leasingować baterie od dostawcy energii.

Polacy opracowują swój system, bazując na samochodzie Iveco e-Daily, usuwając z niego fabryczną ramę i zastępując ją własną – z kieszenią na baterie.

- Naszym rozwiązaniem są szczególnie zainteresowane sieci handlowe. Testowały auta ładowane stacjonarnie, które zimą nie przejeżdżają więcej niż 80 km. Chyba że ktoś im zaproponuje wymianę baterii - mówi Adrian Mirowski, CEO Snarto.

Sednem pomysłu firmy z Kwidzyna jest szybka wymiana baterii w samochodzie.

- Będzie trwała kilka minut - tyle, ile dziś tankuje się auto na stacji benzynowej. Potem natychmiast będzie można jechać z towarem do klienta. Nie ogranicza nas czas ładowania, który dziś nawet w przypadku szybkich ładowarek wynosi do kilkudziesięciu minut. Zwiększamy też o kilkadziesiąt procent, w perspektywie kliku lat, żywotność baterii, bo ładujemy je stabilnie - stałym prądem w magazynach energii - wyjaśnia Adrian Mirowski, CEO Snarto.

Pojazd z wymienianymi bateriami będzie o połowę tańszy niż wyposażony w nie elektryk, ponieważ baterie stanowią dziś aż połowę jego ceny. Zgodnie z pomysłem Snarto użytkownik auta nie będzie właścicielem baterii – ma je leasingować od dostawcy energii.

Bazą nowego rozwiązania będzie samochód produkowany przez Stellantis

Firma opracowuje swój system, bazując na samochodzie Iveco e-Daily produkowanym przez Stellantis, usuwając z niego fabryczną ramę i zastępując ją opracowaną przez Polaków ramą kompozytową, w której na szynach zostaną umieszczone baterie.

- Są już zaprojektowane przez polską firmę, która będzie je dla nas produkować. Nie będą ciężkie. Łącznie około 500 kg. Jak na auto dostawcze, nie jest to dużo - ocenia Adrian Mirowski.

To ważne, bo limit dopuszczalnej masy całkowitej dla kategorii B prawa jazdy podniesiono z 3,5 tony do 4,25 tony, jeśli auto zasilane jest paliwem alternatywnym. W praktyce oznacza to, że elektryczne dostawczaki mogą ważyć teraz właśnie tyle i nie przegrywają już konkurencji z autami spalinowymi pod względem ładowności.

System będzie podzielony na trzy pakiety, z czego jeden, ważąc około 80 kg, będzie się nadawał do wymiany ręcznej. Jeśli kierowca nie dojedzie do stacji wymiany baterii, będzie mógł liczyć na dostawę baterii awaryjnej. Dwóch dorosłych mężczyzn nie powinno mieć problemu z jej wymianą. Na stacji procedurą zajmie się zaś robot, który bez trudu poradzi sobie z obciążeniem.

Auto musi być w ruchu – przypięte do ładowarki, nie zarabia

- Naszym celem jest dekarbonizacja ostatniej mili. Obroty e-commerce rosną. Przez internet sprzedaje się coraz więcej żywności. Naszym rozwiązaniem są szczególnie zainteresowane sieci handlowe. Testowały auta ładowane stacjonarnie i doszły do wniosku, że nie są w stanie przejść na pojazdy elektryczne, bo zimą nie przejeżdżają one więcej niż 80 km. Chyba że ktoś im zaproponuje wymianę baterii - mówi Adrian Mirowski, dodając, że w przeciwieństwie do aut prywatnych, auta używane w biznesie muszą na siebie zarabiać. Jeśli są ładowane kilka godzin dziennie, nie jeżdżą i nie zarabiają. Czas ładowania to biznesowa strata.

Testy auta wyposażonego w system wymiany baterii spodziewane są na poligonie PIMOT-u w okolicach sierpnia i września 2023 r. Potem planuje się rozmowy z grupą Stellantis w sprawie licencjonowania i wdrażania polskiego wynalazku.

- Klient będzie mógł zamówić u producenta samochodu nasz system, wybrać naszą zabudowę wraz z dostępem do magazynu - mówi CEO Snarto, dodając, że firma planuje też negocjacje z dostawcami energii, by podjęli się budowy sieci magazynów energii.

W rozmowie wideo z Adrianem Mirowskim także o pomysłach na optymalizację ruchu samochodów ciężarowych przy użyciu sztucznej inteligencji.