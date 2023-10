Samochodowe baterie mogą być 12-krotnie mniejsze

W laboratoriach są już baterie, które mają 10–12 razy większą gęstość energii niż obecne, a więc bateria w ciężarówce będzie ważyć 300 kg, a nie 3 tony. Ale wprowadzenie ich na rynek to czasochłonny i kosztowny proces - mówi Wojciech Rowiński, dyrektor generalny Scanii Polska.

Czas pracy kierowcy w transporcie długodystansowym to 2 razy po 4,5 godziny dziennie z 45-minutową przerwą. Do tego trzeba dostosować możliwości ładowania aut.

Harmonogram jazdy takich ciężarówek wymaga baterii o pojemności 700-800 kWh (około 10 razy tyle, co w autach elektrycznych), które trzeba naładować w 45 minut.

Technologie elektryczne będą ewoluować znacznie szybciej niż spalinowe, którym zajęło to 130 lat, ale to musi mieć swój czas nie tylko technologiczny, ale i inwestycyjny.

Przy obecnej technologii elektryfikacja pozostaje olbrzymim wyzwaniem dla producentów aut ciężarowych, bo po prostu muszą one mieć bardzo duże baterie. W przypadku transportu miejskiego te wymagania nie są zbyt wysokie, bo tu do eksploatacji wystarcza zasięg około 200-250 km. Obojętnie, czy to samochód dostawczy, śmieciarka czy zamiatarka. W ich wypadku dystanse są małe, jest sporo hamowań, które pozwalają odzyskiwać energię. Kiedy jednak mówimy o transporcie długodystansowym, to tej energii potrzeba dużo.

Z drugiej strony transport drogowy jest bardzo mocno uregulowany. Przykładowo: czas jazdy kierowcy jest ograniczony do maksymalnie 4,5 godziny. Po tym czasie kierujący pojazdem ma obowiązek zrobić co najmniej 45-minutową przerwę. Po niej ma kolejne 4,5 godziny - i w zasadzie to cały czas, jaki w ciągu doby ciężarówka może przejechać – mówi Wojciech Rowiński, dyrektor generalny Scanii Polska.

Są już rozwiązania techniczne, aby usunąć z miast samochody ciężarowe

Nasz rozmówca wskazuje, że technicznie już dziś można wyrugować z miast cały spalinowy transport ciężki.

– Rozwiązania techniczne już są; prądu, szczególnie w nocy, w miastach nie brakuje; miejsc, gdzie te samochody mogłyby się ładować w ciągu nocy, jest dostatecznie dużo – mówi Wojciech Rowiński.

Przed transportem długodystansowym wciąż jeszcze wiele do zrobienia. Opisany harmonogram jazdy długodystansowych ciężarówek wymaga baterii o pojemności 700-800 kWh - to około 10 razy tyle, co w osobowych samochodach elektrycznych.

- W ciągu tej 45-minutowej przerwy trzeba naładować baterię, która jest około 10-krotnie większa niż w samochodach osobowych. Na obecnym, wciąż początkowym etapie to wyzwanie technologiczne - mówi Wojciech Rowiński.

Docelowo samochód ciężarowy ma jechać te 4,5 godziny, a następnie podjeżdżać do ładowarki, której możliwość ładowania będzie wynosić 700-1000 kWh w 45 minut. To jednak plany na kolejne etapy rozwoju ekosystemu elektromobilności...

Gęstość baterii wzrośnie 10 razy, a ich rozmiar tak samo zmaleje

- W laboratoryjnych warunkach mamy już nowe baterie, które mają 10-12 razy większą gęstość energii niż obecne; mówiąc inaczej: w jednym litrze pojemności baterii będzie 10-12 razy więcej prądu niż dziś. Teraz trzeba je "przełożyć" na produkcję przemysłową. To bardzo kosztowny i czasochłonny proces - stąd m.in. regulacje wspierające ten przemysł, bo dziś trzeba znaleźć inwestorów, którzy powiedzą: dobrze, my dziś zainwestujemy 80-100 mld euro, żeby za kilka lat na rynku były te baterie. Inwestorzy oczekują jednak, że rynek zbytu rzeczywiście będzie, że nowe regulacje nie zmienią zasad gry - mówi Witold Rowiński.

Wskazuje on także na możliwe zmiany w sposobie eksploatacji aut przez przedsiębiorstwa transportowe.

- Samochody ciężarowe są wykorzystywane przez pierwszych właściciela 4-5 lat. Potem samochód - na skutek zużycia układu napędu - trzeba częściej naprawiać – spada liczba godzin, w których jest dostępny do pracy, a rosną koszty obsługi. Obniża się też jego efektywność, więc pierwsi właściciele wymieniają samochody na nowe. W przypadku aut elektrycznych ten czas wydłuży się do 8-10 lat – mówi Wojciech Rowiński i dodaje, że ów okres będzie limitowany wyłącznie czasem życia baterii.

- Te technologie będą ewoluować. To nie będzie trwało 130 lat, jak w przypadku silników spalinowych, ale o wiele krócej. Trzeba tu jednak mieć czas nie tylko technologiczny, ale i inwestycyjny - konkluduje Witold Rowiński.