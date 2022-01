Samochodowe koncerny biorą się za regenerację aut używanych

Nowa mobilność kompletnie odmieni także handel używanymi autami. Samochody elektryczne to dziś niezwykle drogie jednorazówki, a powolne przechodzenie od kupowania do wynajmu czy leasingu aut spowoduje, że to producenci zostaną z w miarę nowymi, a już niesprzedawalnymi pojazdami w ręku. Myślą o tym już dziś i dlatego ruszają z regeneracją używanych aut, jeszcze w ich spalinowej wersji.

Gospodarka obiegu zamkniętego i nie tylko

Naprawa i drugie życie baterii

Kiedy i to się już nie udaje, do gry ma wejść trzeci dział, Re-Cycle, który ma się zajmować recyklingiem baterii i innych elementów aut. Renault deklaruje, że już dziś 30 proc. wykorzystywanych w produkcji aut materiałów pochodzi z recyklingu, a odsetek ten ma rosnąć. Zakład we Flins ma demontować rocznie 10 000 samochodów. Ostatni dział ma być centrum szkoleniowym i inkubatorem nowych pomysłów w dziedzinie gospodarki obiegu zamkniętego.Po co to wszystko? Z jednej strony widmo braku surowców sprzyja rozwijaniu recyklingu, z drugiej części wykonane z odzyskanych materiałów mają niższy ślad węglowy, a z trzeciej w końcu przejście od kupowania do wynajmu spowoduje, że schodzące z rynku samochody staną się wreszcie problemem producentów.Czytaj także: Rynek aut używanych się kurczy, a ceny rosną. I tak pozostanie Rynek aut działa od lat w ten sposób, że mamy na nim kilka grup klientów, którzy zależnie od portfela wybierają wiek kupowanego samochodu. W wielu przypadkach (zwłaszcza jeżeli chodzi o firmy) cena odsprzedaży samochodu, tzw. wartość rezydualna, ma duże znaczenie przy wyborze samochodu. Jaka może być wartość rezydualna samochodu, którego nie da się sprzedać inaczej, jak na części?Przesadzam? Oczywiście, ale faktem jest, że wartość baterii samochodu elektrycznego to jakieś 35-40 proc. wartości całego pojazdu. Przy czym wymiana baterii w samochodzie elektrycznym zwykle kosztuje znacznie więcej. Akumulatory samochodów elektrycznych zwykle mają gwarancję na 8 lat. W tym czasie auto straci tyle na wartości, że wymiana akumulatorów będzie znacznie droższa niż samo kupno takiego auta.Oczywiście, po utracie sprawności poniżej poziomu wymaganego przez samochody elektryczne akumulatory jeszcze przez kilka kolejnych lat będą mogły służyć w magazynach energii, a i potem – ze względu na zawarte w nich drogie surowce – nie będą bezwartościowym śmieciem. Dla indywidualnego użytkownika oznaczałoby to jeszcze konieczność dalszej odsprzedaży zużytego akumulatora. Dla producenta samochodu – który zamawiając duże ilości akumulatorów, może liczyć na efekt skali, a wymieniając je we własnym zakładzie, skraca łańcuch wartości – w sumie może pozwolić na uzyskanie znacznie niższych kosztów.Czytaj także: Rośnie internetowy handel samochodami. Używane coraz droższe Firmy motoryzacyjne zaczęły takie zagrożenie dostrzegać, a do tego widzą, że może to być głównie ich problem. Sposobem na „sprzedaż” aut elektrycznych jest oddanie ich w leasing lub wynajem długoterminowy, w którym niższe koszty użytkowania auta pozwalają w racie, na podobnym poziomie co w wypadku aut spalinowych, ukryć wysoką cenę zakupu. W tym wypadku jednak producenci de facto nie sprzedają aut i po skończeniu okresu leasingu mają je z powrotem. Biorąc pod uwagę, że o kosztach wymiany baterii w kilkuletnich autach elektrycznych od dawna jest dość głośno, to sprzedaż aut, którym kończy się gwarancja na baterie, będzie trudna, chyba że producent je zregeneruje i znowu da kilkuletnią gwarancję lub też zregeneruje cały samochód i jako „prawie nowy” skieruje znowu do wynajmu, z nieco niższą już ratą.