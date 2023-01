Samochodowe pasy bezpieczeństwa zyskają nowe funkcje

Specjalizujący się w częściach dla motoryzacji koncern ZF przedstawił podgrzewane pasy bezpieczeństwa, które mogłyby stać się ważnym elementem systemu ogrzewania aut elektrycznych. W grę wchodzi zwiększenie zasięgu w zimie o kilkadziesiąt kilometrów.

Podgrzewane kierownice czy manetki motocykli to rozwiązania przydatne, ale nie nieodzowne. Podgrzewane pasy bezpieczeństwa mogą być poważnym elementem zmiany filozofii ogrzewania w samochodach. Dziś ogrzewanie w samochodach spalinowych po prostu podgrzewa nawiewane do kabiny powietrze, wykorzystując ciepło odpadowe silnika spalinowego.

Tego ciepła w autach elektrycznych brak. Zamiast niego trzeba wykorzystywać ogrzewanie elektryczne, a to zmniejsza ilość energii, jaką auto może wykorzystać do jazdy. W zimie to poważny problem, bo zasięgi elektrycznych aut mogą spadać nawet o połowę.

Koncern ZF zauważył, że ogrzewanie powietrza w kabinie nie jest tak efektywne, jak ogrzewanie bezpośrednio pasażerów. Zdaniem ZF połączenie podgrzewanych siedzeń i pasów bezpieczeństwa lepiej i szybciej ogrzewa pasażerów. W pasy wpleciono kable ogrzewające, które zapewniają temperaturę 36 – 40 stopni Celsjusza.

Pasy leżą na pasażerach, więc podobnie jak podgrzewane siedzenia ogrzewają ich kontaktowo, co jest szybsze i bardziej efektywne niż ogrzewanie całego powietrza w kabinie. Przewody ogrzewające są dość cienkie, co powoduje, że ogrzewane pasy nie są dużo grubsze od zwykłych. Poza tym są tak samo skuteczne w ochronie życia jak tradycyjne pasy.

Według ZF przy takim kontaktowym ogrzewaniu pasażerów samochód zużywać mniej energii i w zimie pozwoli to na wydłużenie zasięgów (zimowych, tych krótszych) o 15 proc.