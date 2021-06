Samochody autonomiczne czeka szybki wzrost sprzedaży

W ciągu ostatnich pięciu lat czołowe koncerny motoryzacyjne, giganci technologiczni i start-upy zainwestowali ponad 50 miliardów dolarów w technologię pojazdów autonomicznych. Efekt? Do 2023 roku Globalny rynek samochodów autonomicznych wzrośnie o 36 proc., osiągając wartość 37 mld dol. - wylicza firma doradcza BuyShares.

W 2019 r. rynek samochodów autonomicznych na świecie był wart 24,1 mld dol. W 2020 r. skurczył się on o ok. 3 proc. ze względu na spowolnienie gospodarcze wywołane przez COVID-19. Jednak prognozuje się, że w 2021 roku rynek odbije i zacznie rosnąć, przekraczając poziom 27 mld dol. Do 2030 roku rynek samochodów autonomicznych osiągnie 58 milionów sprzedanych egzemplarzy.



Badania wskazują, że w pełni autonomiczne samochody (poziom 5.) nie osiągną w najbliższej przyszłości pełnej akceptacji, poważne obawy konsumentów wywołuje strach przed cyberatakami.

Czytaj też: Białoruś zakazuje sprzedaży samochodów marki Škoda i kosmetyków Nivea



Jednak samochody poziomu 2. i 3., które wykrywają niebezpieczeństwo kolizji, sygnalizują opuszczenie pasa ruchu i czy wyposażone są adaptacyjny (aktywny) tempomat już zyskują popularność, która będzie rosnąć w kolejnych latach.



W 2019 r. sprzedano około 1,4 mln pojazdów z autonomią co najmniej poziomu 3., gdzie mamy do czynienia z warunkową automatyzacją jazdy. Według prognoz ich liczba skoczy do 2,7 mln w 2021 r. i 5,4 mln w 2023 r.

Problemy bezpieczeństwa