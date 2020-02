Samochody elektryczne mają pobudzić gospodarkę

Choć problemy sektora motoryzacyjnego mogą mieć poważne konsekwencje dla gospodarki strefy euro, ogromne inwestycje na rzecz rozwoju pojazdów zelektryfikowanych mogą zapoczątkować ponowny wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej - ocenia dziennik brytyjski "Financial Times".

Trzy lata po tym, gdy dyrektor generalny niemieckiego koncernu motoryzacyjnego Volkswagen Herbert Diess zapewnił, że "czegokolwiek Tesla może dokonać, my zrobimy to lepiej" niewiele się zmieniło, zarówno w samym VW jaki i w niemieckiej branży motoryzacyjnej - pisze "FT" w komentarzu redakcyjnym.



W 2015 r. w wyniku dochodzenia amerykańskiej rządowej agencji ochrony środowiska (EPA) wybuchła tzw. afera dieselgate z udziałem pojazdów produkowanych przez Grupę VW. Niemiecki koncern przyznał się do zainstalowania w 11 mln samochodów na całym świecie oprogramowania zaniżającego w testach rzeczywistą emisję spalin.

Dotychczas skandal kosztował właściciela takich marek jak VW, Audi, Porsche czy Skoda ok. 30 mld euro grzywien, kosztów akcji serwisowych oraz kosztów sądowych w różnych krajach. Prokuratura postawiła ponadto zarzuty kilku czołowym przedstawicielom zarządu spółki. Ukarane zostały także koncerny BMW i Daimler, choć zaprzeczały zarzutom dotyczącym nadużyć w tym obszarze.

Pogarszającej się w ostatnich latach sytuacji sektora motoryzacyjnego nie sprzyjają spadek sprzedaży i produkcji pojazdów oraz potencjalne sankcje ze strony USA w postaci ceł na samochody i części importowane z Europy. Według przedstawiciela francuskiego banku Natixis Dirka Schumachera w 2019 r. miało miejsce apogeum problemów, z jakimi mierzy się przemysł samochodowy.

Tesla natomiast rośnie w siłę - zaznaczyła gazeta. W ubiegłym tygodniu kapitalizacja rynkowa amerykańskiej marki przekroczyła 100 mld dolarów, co czyni ją drugim najbardziej wartościowym producentem samochodów, którego wyprzedza już tylko VW. Tesla miała dość odwagi, by na siedzibę swojej pierwszej europejskiej fabryki wybrać miejsce pod Berlinem, co dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zinterpretował jako "wypowiedzenie wojny".

Wydaje się, że jak dotąd największymi przegranymi są niemieccy producenci samochodów - oceniło "FT". Oprócz rosnących kosztów prawnych, dużym obciążeniem finansowym jest również proces elektryfikacji i dążenie do ograniczenia emisyjności pojazdów, by spełnić surowe przepisy UE.

Ma to znaczenie zarówno dla Niemiec, jak i dla całej gospodarki strefy euro - podkreślił "FT". Marki premium takie jak BMW, Porsche, Mercedes i Audi są częścią niemieckiej tożsamości narodowej, tak samo jak brak ograniczeń prędkości na autostradach - dodała gazeta.

Branża motoryzacyjna zatrudnia w samych Niemczech 830 tys. osób i oddziałuje na kolejne 2 mln miejsc pracy w pozostałych częściach gospodarki, co odpowiada 5 proc. ekonomicznej wartości dodanej kraju. Problemy sektora negatywnie odbiły się na niemieckiej gospodarce, która w 2019 r. ledwie uniknęła recesji. Ekonomiści szacują, że doprowadziło to do ogólnego obniżenia wzrostu strefy euro do 1,2 proc., najniższego od sześciu lat.

Istnieją obawy, że kłopoty producentów samochodów przeniosą się również na inne branże. Zaprezentowany w rządowym raporcie ze stycznia 2020 r. najgorszy scenariusz zakłada, że w wyniku elektryfikacji pojazdów w następnej dekadzie może dojść w Niemczech do likwidacji 400 tys. miejsc pracy.

Jednak według dyrektor zarządzającej Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristaliny Georgievej ogromne kwoty potrzebne do rozwiązania problemu przejścia na gospodarkę niskoemisyjną "mogą okazać się panaceum", które ożywi pęd inwestycyjny prowadzący do wzrostu.

Zgodnie z celami wyznaczonymi przez UE na 2030 r. do końca dekady na drogach Niemiec będzie musiało znajdować się od 7 do 10,5 mln samochodów z napędem bateryjnym. W sierpniu 2019 r. jeździło tam zaledwie 220 tys. tego rodzaju pojazdów.

VW zapowiedział, że w ciągu pięciu lat zainwestuje w elektryfikacje swojej floty 60 mld euro, co ma doprowadzić do sprzedaży 26 mln pojazdów w pełni elektrycznych do 2029 r. Pierwszy taki model VW ID.3 trafi do sprzedaży latem 2020 r.

Niemiecki rząd zobowiązał się natomiast do przeznaczenia 3,5 mld euro na instalację miliona punktów ładowania w całym kraju, jednocześnie podnosząc dotacje, mające zachęcić potencjalnych klientów do zakupu pojazdów elektrycznych.

Według "FT" sektor motoryzacyjny ma wystarczająco dużo pieniędzy, aby poradzić sobie z nękającymi go obecnie problemami, a zapowiadane zarówno przez koncerny jaki i rząd inwestycje mogą pomóc niemieckiej gospodarce na wyjście z kryzysu.