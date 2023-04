Samochody elektryczne podniosły sprzedaż Mercedesa

Grupa Mercedes-Benz w pierwszym kwartale 2023 roku zanotowała umiarkowany wzrost sprzedaży dzięki sprzedaży samochodów elektrycznych i samochodów premium.





tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Na poziomie globalnym sprzedaż niemieckiej firmy wzrosła o 3 proc. do 503500 pojazdów, podczas gdy w Europie o 8 proc. To głównie popyt na samochody elektryczne napędziła wzrost sprzedaży, bo wzrosła ona niemal dwukrotnie do 51600 sztuk.

Również segment samochodów luksusowych Mercedes-Benz zanotował spory wzrost – o 18 proc., zwłaszcza napędziły go modele AMG, Maybach i Mercedes G-klasa. Niemiecka marka sprzedała w tym segmencie aż 91800 pojazdów.

Członkini zarządu firmy powiedziała, że zanotowała ona silne wzrosty „mimo zaburzeń w łańcuchach dostaw, jak również problemów ekonomicznych i niepewności na arenie międzynarodowej”.

Również konkurent Mercedesa, szwedzki producent aut Volvo, zanotował rekordowe zyski w pierwszym kwartale roku, chwaląc się pokonaniem wielu przeciwności, jak choćby podwyższonej inflacji.