Samochody elektryczne są odporne na kryzys

Rok 2022 był ciężki dla branży motoryzacyjnej. Jedynym segmentem w branży, który ominął, kryzys były samochody elektryczne.

Wojna na Ukrainie poprzedzona pandemią COVID-19 oraz kryzys na rynku półprzewodników sprawiły, że rok 2022 był trudnym czasem dla branży motoryzacyjnej.

Elektryczne samochody mogą wyprzeć spalinowe - kryzys im sprzyja

Wydarzenia 2022 roku sprawią, że doświadczamy jednego z największych kryzysów branży motoryzacyjnej – co najmniej tak dolegliwego, jak upadek banku Lehman Brothers.

- I to sprawia, że ocena elektromobilności powinna być tym bardziej pozytywna – bo jest to jedyny segment motoryzacji, który wszędzie na świecie notuje wzrosty. Zarówno w Chinach, w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie - stwierdził Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA (Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych).

Dodał że, Polska nie jest wyjątkiem i także może się pochwalić wzrostami.

Polska nadal ma wiele do zrobienia w dziedzinie elektromobilności. Mogą pomóc pieniądze z KPO

Na polskich ulicach widać coraz więcej zielonych tablic rejestracyjnych (przeznaczonych dla samochodów elektrycznych) jednakże, polska elektromobilność nadal raczkuje w porównaniu z zachodnią Europą.

W Polsce zarejestrowanych jest ponad 30 tysięcy samochodów czysto elektrycznych, czyli tzw. BEV-ów. W samym zeszłym roku zarejestrowano około 14 tysięcy – zatem widać, że skala rejestracji jest coraz większa z roku na rok, twierdzi Maciej Mazur z PSPA. Dodatkowym impulsem do rozwoju elektromobilności jest dynamika w rozwoju infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. W Polsce zostało zamontowanych kilkaset stacji ładowania ale ich ilość musi być nadal sukcesywnie zwiększana, żeby zaspokoić popyt ciągle rosnącej ilości samochodów elektrycznych w kraju.

W stosunku do całości branży motoryzacyjnej, w Polsce jest jedynie kilka procent samochodów elektrycznych. Dla porównania w Niemczech rynek elektryków stanowi już 20 proc. całego sektora motoryzacyjnego w tym państwie.

W 2022 roku spadał udział autobusów elektrycznych w Polsce. W roku bieżącym rynek autobusów elektrycznych liczy na wsparcie z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), który nie został odblokowany w 2022 roku. W ramach KPO znajdują się środki na ponad 1000 autobusów elektrycznych.