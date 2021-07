Samochody elektryczne to więzienie, do którego będziemy dopłacać. I to sporo

Marcin Korolec, były minister środowiska, przyrównał zapowiedziany zakaz sprzedaży aut spalinowych po roku 2035 do zburzenia Bastylii. Przecież jest wręcz przeciwnie – nie burzymy więzienia, tylko rezygnujemy ze swobody podróżowania zamykając się w więzieniu krótkich zasięgów i wydłużonych czasów przejazdu. I jeszcze chcemy do tego więzienia dopłacać!

Komisja chce większego wsparcia punktów ładowania

Ceny ładowania staną się bardziej czytelne

Dostawcze wchodzą w bezemisyjność trochę wolniej

Wygląda na to, że Komisja Europejska zdaje sobie sprawę przynajmniej z części niedociągnięć i braków forsowanego systemu elektromobilności. Przede wszystkim chodzi o ładowanie. Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych zwraca uwagę na to, że na koniec każdego roku państwa członkowskie mają zapewnić, że dla każdego nowo zarejestrowanego pojazdu elektrycznego dostępne będzie minimum 1kW mocy w publicznej infrastrukturze ładowania (minimum 0,66 kW mocy dla hybryd PHEV).Skoro dla każdego samochodu elektrycznego trzeba zapewnić 1kW mocy w publicznej infrastrukturze, to wypada, żeby tej mocy ładowarek towarzyszyła moc energetyki zapewniającej im prąd. Gdyby się czepiać premierowych obietnic dotyczących 1 mln elektrycznych aut, to musielibyśmy mieć dla nich 1TW energii. Oczywiście zielonej, bo inaczej nie to ma klimatycznego sensu.Tu ciekawostka – według pakietu „Fit for 55” do roku 2030 tylko 50 proc. konsumpcji energii ma być oparta na odnawialnych źródłach. Plany ograniczania emisji w transporcie oznaczają wypuszczanie na drogi milionów elektrycznych aut. Czy ich zapotrzebowanie wzięto pod uwagę obliczając ten odsetek zielonej energii, czy po prostu motoryzacja będzie „kopcić” w innym miejscu?PSPA zaznacza także, że operatorzy infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych będą mieli obowiązek udzielenia czytelnej informacji dotyczącej ceny ładowania, umożliwiającą pozyskanie tej informacji przed przystąpieniem do ładowania. Dotyczy to szczególnie ceny za sesję, ceny za minutę i ceny za kWh. To ważne, bo choć zwolennicy elektrycznych aut mocno podkreślają niższy koszt, w porównaniu z benzyną czy dieslem, energii elektrycznej potrzebnej na przejechanie 1 km, to dotyczy to przede wszystkim „domowego” ładowania. Rzeczywistość korzystania na trasie z szybkich ładowarek nie jest już tak różowa.W myśl „Fit fot 55” na głównych autostradach punkty ładowania powinny się znajdować najdalej co 60 km. Według celów określonych w Zielonym Ładzie mieszkańcy UE mają mieć w roku 2025 dostęp do 1 mln punktów ładowania, a w roku 2030 już do 3 milionów.Osobne cele będą wyznaczone dla sieci ładowania samochodów ciężarowych. Bateryjne ciężarówki wydają się jednak być ślepym zaułkiem elektromobilnej ewolucji – zbyt wiele baterii muszą dźwigać by wozić towary. W tym wypadku znacznie większe znaczenie może mieć wodór, który z kolei dla aut osobowych wydaje się na razie być zbyt drogą technologią.Eliminując z rynku auta spalinowe KE stawia także na wodór i infrastrukturę tankowania tym gazem. Na sieci TEN-T możliwość tankowania dla aut osobowych (ciśnienie 700 barów) ma być stworzona co 150 km, a co 450 km mają stanąć stacje tankowania ciekłego wodoru.- Z polskiego punktu widzenia ambitne wsparcie transformacji w sektorze transportu to dobra wiadomość, unijna polityka sprawi, że żaden z krajów członkowskich nie będzie odstawał poziomem infrastruktury dla e-ciężarówek, co ułatwi polskim firmom spedycyjnym zachowanie pozycji na rynku także po elektryfikacji floty - mówi Rafał Bajczuk, analityk Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych i organizacji Transport & Environment.Zdaniem T&E cele emisyjna dla samochodów dostawczych są jednak ustawione zbyt mało ambitnie (spadek o 50 proc. do roku 2030), co spowolni powiększanie się udziału tych aut w samochodowym rynku.Ciekawostką jest to, że od 2026 zapłacimy za koszty emisji CO2 także w cenie paliwa. To może stać się kolejnym elementem promocji aut elektrycznych – jazda pojazdami spalinowymi stanie się nieco droższa.