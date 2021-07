Samochody elektryczne to zabawki dla bogatych. Są na to dokumenty

Trudno to nazwać odkryciem, ale zestawienia europejskiego stowarzyszenia producentów samochodów ACEA niezbicie wskazuje, że popularność samochodów elektrycznych jest wprost proporcjonalna do dochodu na głowę mieszkańca. Polska jest w ogonie Europy, przoduje zaś Szwecja.

W ładowarkach to samo - im bogatszy kraj tym ich więcej

To jednak oznaczałoby, że biedniejsze kraje musiałyby dawać wyższe dopłaty niż bogate, aby zrównoważyć mniejsze możliwości nabywcze swoich obywateli. Patrząc na ostatnie rozwiązania wprowadzone w Polsce przy okazji programu „Mój elektryk”, raczej trudno się tego spodziewać w naszym przypadku.Na występowanie Europy dwóch elektromobilnych prędkości ACEA zwracała uwagę już wcześniej, publikując dane dotyczące liczby stacji ładowania w poszczególnych krajach. W tym wypadku kolejność państw jest nieco inna, bo brano pod uwagę liczbę stacji, co premiowało większe kraje. Chociaż nie zawsze wielkość dawała fory. Najwięcej stacji ma niewielka Holandia (66 665 sztuk – 29,7 proc. ładowarek z całej UE), a dopiero za nią są obszarowi potentaci (na europejską skalę oczywiście) Francja (45 751 sztuk – 20,4 proc.) i Niemcy (44 538 sztuk i 19,9 proc.). W tych trzech krajach mieści się 70 proc. postawionych w UE punktów ładowania, choć zajmują 23 proc. powierzchni UE.Tu jednak także PKB ma znaczenie, co ACEA wskazywała na przykładzie Polski i Hiszpanii – powierzchniowo dużych krajów, mających jednak niższe PKB. W Hiszpanii jest zaledwie 3,3 proc. unijnych ładowarek, a w Polsce 0,8 proc.Ogólnie jednak w obu przypadkach widać podział na szybciej elektryfikujący się zachód i wolniejszy wschód, na szybszą północ i wolniejsze południe. Wygląda na to, że wszyscy narzekający na wolniejsze niż w innych krajach Unii Europejskiej tempo rozwoju elektromobilności powinny przestać szukać winnych w motoryzacyjnych lobby czy innych teoriach spiskowych, ale przyjąć do wiadomości nieuchronność ekonomicznej prawdy – im bogatszy kraj, tym może sobie fundować drogich zabawek.