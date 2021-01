Samochody klasy premium nieźle się sprzedają podczas pandemii

W grudniu 2020 r. Polacy kupili i zarejestrowali 8 704 nowe auta klasy premium, o 28,8 proc. więcej w zestawieniu z listopadem i o 5,69 proc. mniej rdr - podał Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar. Łączenie w ub.r. Polacy nabyli ponad 75 tys. aut premium, o 4,63 proc. mniej niż w 2019.

W całym 2020 roku krajowe wydziały komunikacji zapisały w swoich bazach danych 75 290 samochodów z wyższej półki, o 4,63 proc. (3 653 egz.) mniej w zestawieniu z poprzednim rokiem - czytamy.

Z raportu wynika, że grudniowe wyniki rejestracji są na plusie w stosunku do listopada o 28,8 proc. .

Według analityków Samaru, podobnie jak w przypadku całego rynku samochodów osobowych w Polsce, spadek grudniowych rejestracji, liczonych rok do roku, to w dużej mierze efekt wysokiej bazy, czyli rezultatu osiągniętego w grudniu 2019 roku, kiedy to zanotowano nie tylko najlepszy grudniowy, ale w ogóle najlepszy miesięczny wynik rejestracji w historii tej klasy samochodów w naszym kraju.

Z drugiej strony, segment aut premium nadal odczuwa wpływ pandemii koronawirusa. Przełom roku to też okres tradycyjnych wyprzedaży, ale wysoki rezultat grudnia 2020 roku jest również pochodną wejścia w życie z początkiem 2021 roku nowej normy Euro 6d ISC FCM, zobowiązującej producentów do wyposażania pojazdów w urządzenia monitorujące zużycie paliwa lub energii elektrycznej. Auta, które nie są w nie wyposażone, nie mogą być już co do zasady rejestrowane. Grudzień był zatem ostatnim miesiącem na sprzedaż aut niesprzedawalnych w 2021 roku (poza tzw. końcową partią produkcji) - wskazali w raporcie.

Samar podał, że na koniec grudnia ub.r. liderem polskiego rynku samochodów premium był Mercedes. Wiceliderem zestawienia było BMW, podium zamknęła marka Audi. W czołowej czwórce, do której należało w ubiegłym roku 85,6 proc. rynku premium, znalazło się jeszcze Volvo.