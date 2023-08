Samochody najchętniej bierzemy w leasing. Takie auta kupujemy

Ceny samochodów we wszystkich kategoriach poszły w górę. Samochody klasy premium podrożały o 21 proc. w pierwszym półroczu 2023 roku w stosunku do tego samego okresu w 2022 roku. Samochody dostawcze są droższe o 14 proc., a osobowe o 19 proc.

Średnia wartość nowego samochodu osobowego w w pierwszym półroczu br. wynosiła prawie 149 tys. złotych brutto, czyli o ponad 19 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Polacy nadal najczęściej biorą samochody w leasing i to się nie zmieniło - nadal tę formę użytkowania samochodu wybiera ok. 81 proc. kierowców, podobnie jak przed rokiem.

Skoda nadal jest najpopularniejszym samochodem osobowym - tak też było w 2022 roku.

W pierwszym półroczu ubiegłego roku za nowy samochód klasy premium klienci musieli średnio zapłacić ponad 247 tys. złotych brutto. W analogicznym okresie br. kwota ta wzrosła do ponad 298 tys. złotych, czyli prawie o 21 proc. W segmencie samochodów dostawczych również jest zauważalny wzrost średniej wartości nowych aut.

W pierwszym półroczu 2022 roku średnia wartość samochodu dostawczego wynosiła ponad 122 tys. złotych netto, a w tym samym czasie bieżącego roku już prawie 140 tys. złotych - to wzrost o ponad 14 proc. Natomiast średnia wartość nowego samochodu osobowego w w pierwszym półroczu br. wynosiła prawie 149 tys. złotych brutto, czyli o ponad 19 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Polacy nadal najczęściej biorą samochody w leasing i to się nie zmieniło. Tę formę użytkowania samochodu wybiera ok. 81 proc. kierowców, podobnie jak przed rokiem. W przypadku wynajmu długoterminowego samochodu zainteresowanie użytkowników spadło o 2 pkt proc. z 11 do 9 proc. w okresie pierwszych sześciu miesięcy w 2023 roku w stosunku do roku ubiegłego.

Polacy chętniej sięgają po kredyt na samochód

Z kolei w pierwszym półroczu 2023 roku wzrosło zainteresowanie kredytami na samochód, które osiągnęło 10 proc. i stanowiło wzrost o 2 pkt proc. - podają analitycy z Superauto.pl, internetowego sprzedawcy nowych samochodów.

Preferencje w stosunku do marek samochodów nie zmieniły się w przypadku aut osobowych: nadal najbardziej atrakcyjną marką jest Skoda, która jednak straciła na popularności 6 pkt proc. w stosunku do roku 2022, kiedy to wybierało ją 27 proc. klientów. Zmiany w klasie aut osobowych nastąpiły na drugim miejscu - przed rokiem znajdowała się na nim marka Dacia z udziałem w rynku na poziomie 11 proc., w roku 2023 to miejsce zajęły ex aequo marki Kia i Toyota.

Polacy nie przywiązują się do marek. W rankingach popularności mają miejsce roszady

Wśród marek premium pierwsze miejsce w rankingu zajęło BMW, które wybrało 33 proc. klientów w roku 2022, nieco mniej, bo 25 proc. klientów wybrało markę Mercedes. Z kolei w 2023 r. BMW zostało zdetronizowane przez Audi, z udziałem w rynku na poziomie 35 proc. Na drugim miejscu w bieżącym roku znalazło się BMW, które wybrało 33 proc. klientów.

Prym wśród samochodów dostawczych w pierwszym półroczu ubiegłego roku wiodła marka Renault którą wybrał 27 proc. klientów. Kolejne były Ford i Opel, na które zdecydowało się po 17 proc. klientów. Z kolei po pierwszych sześciu miesiącach br. marka Ford, którą wybrało 20 proc. klientów, dzieliła pierwsze miejsce podium z Renault.