Samochody Peugeot 208 i 2008 oraz Tesla Model S i Model 3 muszą trafić pilnie do przeglądu

Właściciel marki Peugeot Stellantis wzywa właścicieli modeli 208 i 2008 do pilnego stawienia się serwisach w celu usunięcia niebezpiecznej usterki. Podobne wezwanie ogłosiła Tesla i dotyczy to samochodów Modelu S i Modelu 3. Apel dotyczy to Francji, ale w najbliższych dniach można się spodziewać, że także w innych krajach samochody będą musiały być poddane przeglądom technicznym.

Stellantis w ogłoszonym we Francji komunikacie pilnie wezwał posiadaczy samochodów marki Peugeot modeli 208 i 2008, wyprodukowanych od 3 lipca 2019 roku do 27 września 2020, aby pilnie zgłosili się do serwisów.

We wspomnianych samochodach często występuje usterka obwodu napięcia co może powodować odcięcie zasilania i automatyczne zatrzymanie pojazdu. Może to być szczególnie niebezpieczne w momencie wykonywania manewru wyprzedzania.

W ocenie ekspertów usterka jest do usunięcia w ciągu kilku minut nawet we własnym zakresie. Dlatego też po skontaktowaniu się z serwisem możliwe będzie przesłanie elementu, który powoduje problemy, aby można było samodzielnie dokonać wymiany części.

Serwisy będą także czekać na właścicieli i bezpłatnie dokonywać przeglądów. Trudno dziś ocenić ile aut będzie podlegać przeglądowi. Poza tym wiele wskazuje, że podobna operacja będzie dotyczyć samochodów w innych krajach europejskich, w tym także w Polsce.

Podobną operację, w stosunku do posiadaczy swoich samochodów, ogłosiła Tesla. Według francuskiego Rappel Conso w modelach Tesla S i Tesla 3 przy szybkiej jeździe pod maskę dostaje się zbyt dużo powietrza, które wywołuje efekt podciśnienia. Powoduje to powstanie niekontrolowanych wibracji, a w efekcie pojazd jest ściągany na lewo.

W ekstremalnych przypadkach może następować automatyczne zwolnienie zabezpieczenia i otwarcie klapy silnika w czasie jazdy. Dotyczyć to może samochodów wyprodukowanych w latach 2014-2021.