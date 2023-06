Samochody przyszłości będą inne niż sobie to dziś wyobrażamy

Wkrótce samochód zostanie wyposażony w superkomputer. Zamiast wielu systemów pojawi się jeden ośrodek i aplikacje. Półprzewodników będzie mniej, za to wyższej jakości.

Dziś w samochodzie mamy około setki półprzewodników o niewielkich mocach obliczeniowych. Zastąpią je superszybkie komputery.

Stosowane w samochodach czujniki będą wydajniejsze, ale mniej inteligentne - ich funkcje obliczeniowe przejmą główne komputery, zbierające informacje z wielu czujników.

Samochodowe funkcje i opcje będzie można kupować i wczytywać online, jak dziś ma to miejsce w wypadku smartfonów.

Dziś samochody są coraz mocniej naszpikowane elektronicznymi systemami wspomagania kierowcy, ale każdy z nich jest w zasadzie oddzielnym bytem, który sam odbiera sygnały, analizuje je i prowadzi działanie w ściśle wyznaczonym zakresie wspierając czy zastępując kierowcę w określonych sytuacjach.

Wciąż najważniejszą "jednostką sterującą" pozostaje mózg kierowcy, który obserwując sytuację na drodze, sam analizuje dostępne jego zmysłom informacje i na ich podstawie podejmuje decyzje dotyczące tempa oraz kierunku jazdy, sposobu wykonywania poszczególnych manewrów.

Nowa architektura samochodowej elektroniki: jeden mózg zamiast pęku funkcji

Coraz większe upowszechnianie systemów autonomicznej jazdy, które docelowo mają zastąpić kierowcę, powoduje, że obecna architektura elektroniczna pojazdu przestaje wystarczać. Nie można ograniczać się do systemów działających cząstkowo, musi być jeden główny ośrodek, który dokonywać będzie całościowej oceny sytuacji i wesprze kierowcę na poziomie decyzyjnym. Zamiast dziesiątków systemów działających niezależnie w różnych sytuacjach, potrzebny będzie jeden centralny komputer, który będzie podejmował decyzje i wykonywał konieczne manewry.

Odbije się to więc także na projektowaniu i budowie samochodów. W przeszłości każda funkcja praktycznie była implementowana z osobną jednostką sterującą ECU.

- Jeżeli przychodził klient i mówił, że potrzebuje funkcjonalności parkowania, to oznaczało konieczność wprowadzenia kolejnego ECU, dodatkowych czujników i dwa, trzy lata projektowania. Kiedy klient przychodził po moduł do autonomicznej jazdy, znowu oznaczało to osobne ECU, osobny projekt. W ten sposób w samochodach znalazło się kilkadziesiąt ECU - mówi Mariusz Gąborek, dyrektor inżynierii oprogramowania w Dziale Globalnego Wsparcia Rozwoju Oprogramowania częstochowskiego Centrum Inżynieryjnego Elektroniki ZF.

Samochód będzie niczym smartfon: kup i wgraj sobie nową funkcję

Samochody - ich osprzęt elektroniczny - wciąż powstają "po kawałku". Jednak to myślenie już się zmienia. Nadal przybywa czujników, kamer, radarów i sensorów. Zdaniem inżynierów wkrótce jednak dojdziemy do stanu, w którym w pojeździe będą wszystkie potrzebne sensory i do wprowadzania nowych funkcji nie będzie już konieczne dodawanie urządzeń, a tylko odpowiedniego oprogramowania.

- To będzie sytuacja podobna do tej, jaką mamy dziś w smartfonach. Są już w nich dostępne wszystkie sensory, wszystkie elementy elektroniczne i tylko definicja oprogramowania tworzy nową funkcjonalność - mówi Artur Pęciak, dyrektor inżynierii oprogramowania w Dziale Oprogramowania ADAS częstochowskiego Centrum Inżynieryjnego Elektroniki ZF.

"Smartfonowa" budowa samochodu spowoduje, że kolejne funkcjonalności samochodu można będzie dokupować tak jak aplikacje w smartfonie.

- Dziś w projektowaniu samochodów mamy podejście ECU Base, bazujące na bardzo dużej liczbie jednostek wykonawczych, komputerów przeznaczonych do konkretnych czynności, konkretnych działań. Obecnie mówimy o dziesiątkach takich komputerów wykonawczych w każdym samochodzie. Przyszłość pokazuje, że będziemy mieli raczej trend domenowy, czyli łączenia, konsolidacji na przykład funkcjonalności ADAS-owych w jednym komputerze albo wykorzystania centralnego komputera sterującego całością - mówi Mariusz Gąborek i dodaje, że według prognoz w 2025 roku 30 do 40 proc. nowych samochodów będzie produkowanych w myśl tego podejścia.

Systemy będą bardziej wyrafinowane. Potrzebna wyższa moc obliczeniowa

Według prognoz potrzebna moc obliczeniowa wciąż będzie rosła i budowa elektronicznej warstwy samochodu będzie szła w kierunku obsługi poszczególnych stref przez osobne komputery.

Zmiana w architekturze zmieni także zapotrzebowanie branży na półprzewodniki. Dziś wykorzystuje się duże ilości chipów o niewielkich mocach obliczeniowych. Oparcie architektury o superkomputery zmniejszy tę liczbę, ale znacznie zwiększy wymagania dotyczące mocy obliczeniowych.

Z drugiej strony możliwość konsolidacji i wspólnego analizowania danych z wielu czujników spowoduje także, że działanie samochodowych systemów stanie się bardziej wyrafinowane. Dziś system wie, że może nastąpić zderzenie. W przyszłości będzie w stanie rozpoznać także jakie - czy mamy na drodze ścianę, jedziemy na czołowe zderzenie z innym autem czy grozi nam wjechanie pod skrzynię ładunkową ciężarówki. W wielu wypadkach uszczegółowienie tej wiedzy pozwoli na skuteczniejsze reakcje.

Zmieni się także budowa okablowania. Dziś mamy kilometry kabli. W przyszłości będzie magistrala ethernetowa.

Czujników będzie więcej, ale będą prostsze. Analizą danych zajmą się samochodowe komputery

Zmiana liczby i umiejscowienia półprzewodników oznacza także, że stosowane w samochodach sensory staną się mniej inteligentne. Nie będą już musiały analizować zbieranych danych, bo te funkcje przejmą centralne komputery stref czy całego samochodu.

- Obecnie kamera jest smartsensorem, czyli czujnikiem, który ma własną inteligencję i jest w stanie wykonać pewną weryfikację swojego działania i komunikować się z innymi elementami samochodu. Logika będzie przenoszona do komputerów strefowych, do których możne będzie podpiąć np. 10 kamer. Te kamery nie będą już musiały przetwarzać danych, bo te funkcje przejmą komputery strefowe czy centralne - mówi Artur Pęciak.

Takie funkcje ma pełnić np. ProAI, wydajny superkomputer samochodowy, który według Krzysztofa Gablankowskiego, dyrektora Zakładu Elektroniki ZF w Częstochowie, wkrótce ma się stać podstawowym produktem tego zakładu.