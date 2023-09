Samochody są coraz droższe

Znacząco wzrasta wartość przeciętnej transakcji zakupu nowego samochodu. Według danych Superauto.pl to już ponad 150 tys. zł brutto. Kupujący samochody najchętniej korzystają z leasingu operacyjnego.

Coraz więcej klientów rozważa opcję zakupu używanego pojazdu - wynika z danych opracowanych przez Superauto.pl. - Ważnym czynnikiem jest tu przede wszystkim szukanie oszczędności w czasie, gdy mamy do czynienia z wysoką inflacją - uważają eksperci motoryzacyjnej firmy, która specjalizuje się w finansowaniu nowych i używanych samochodów różnych marek.

Mimo to samochody nowe wciąż cieszą się zdecydowanie większym zainteresowaniem, stanowiąc 91 proc. transakcji.

Najpopularniejsza marką samochodów osobowych wśród klientów jest Kia, która zajęła pierwsze miejsce z udziałem 27 proc. w sierpniu 2023 roku. Rok temu liderem była Skoda z 33 proc. udziałem w sprzedaży. Z kolei w kategorii samochodów klasy premium, pierwsze miejsce zajęło Audi z 31 proc. udziałem w sierpniu tego roku, gdy rok temu liderem był Mercedes-Benz z 26 proc. Wśród samochodów dostawczych pierwsze miejsce w rankingu sprzedaży zajął Ford (27 proc.).

Z danych wynika, że wzrasta wartość przeciętnej transakcji zakupu nowego samochodu, a spada popularność niektórych form finansowania. Najpopularniejszą z nich pozostaje leasing operacyjny, zyskując 81 proc. udziału. Dane pokazują znaczący spadek popularności wynajmu długoterminowego, do zaledwie 7 proc. Tym samym to dziś najmniej popularna forma finansowania.

Średnia wartość samochodu osobowego marki wolumenowej sprzedanego przez Superauto.pl wyniosła w sierpniu 2023 r. dokładnie 150 483 zł brutto, samochodu osobowego marki premium 336 268 zł brutto, a samochodu dostawczego - 140 215 zł netto. We wszystkich przypadkach to znaczący wzrost sięgający od 20 do 50 tys. zł rok do roku.

- Nasze dane w większości pokrywają się ze statystykami rynkowymi, ale przede wszystkim doskonale pokazują rynkowe trendy. Wzrost wartości sprzedawanych przez nas samochodów przeciętnie nawet o 18 proc. doskonale pokazuje, że raczej nie wrócimy już do cen samochodów nawet z zeszłego roku – mówi Michał Garyga, dyrektor Działu Wsparcia Sprzedaży w Superauto.pl.