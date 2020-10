Samochody służbowe na celowniku. Chcą wymusić elektryfikację

Samochody firmowe pokonują większe odległości, a więc emitują do środowiska więcej niż auta prywatne. Firmy przy tym otrzymują zwrot VAT i wliczają w koszty amortyzację pojazdów. Odpowiednie uwarunkowanie tych zwrotów mogłoby stać się kolejnym elementem nacisku na elektryfikację firmowych flot.

Według Rafał Bajczuka z Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych (FPPE) reforma opodatkowania samochodów osobowych w Polsce jest potrzebna jak najszybciej. – Jesteśmy jednym z niewielu krajów UE, który nie różnicuje opodatkowania samochodów według ich wpływu na środowisko. Co roku sprowadzamy niemal milion używanych samochodów osobowych, a nowe samochody mają najwyższe emisje z pośród wszystkich krajów członkowskich. FPPE proponuje wprowadzenie do systemu podatkowego zasady bonusmalus oraz stopniowe wycofywanie przywilejów podatkowych dla spalinowych samochodów firmowych – mówi Rafał Bajczuk.Zobacz też: W osiem miesięcy przybyło ponad 4,8 tys. osobowych "elektryków" Według T&E samochody firmowe pokonują średnio dystanse 2,25 razy dłuższe niż samochody indywidualne, a więc wprowadzenie w tym segmencie powszechnej elektryfikacji samochodów dałoby znacznie lepsze efekty środowiskowe niż w wypadku samochodów indywidualnych. Dziesięć największych firm leasingowych, których floty stanowią 3,7 proc. całości samochodów jest odpowiedzialnych za 8 proc. dwutlenku węgla emitowanego w całej Unii Europejskiej przez samochody. Co roku 10 mln aut, składających się na floty tych firm emituje 44,3 mln ton CO2.Eksperci Transport & Environment zwracają przy tym uwagę, że w wypadku firm bardziej bierze się pod uwagę całkowity koszt użytkowania (TCO) niż samą cenę samochodu, jak to się dzieje w wypadku aut prywatnych. W tym wypadku można już wskazać wyższość samochodów elektrycznych nad spalinowymi. Według T&E dla dużych firm samochód elektryczny jest opcją o 9 proc. tańszą niż diesel. Koszt przejechania kilometra elektrycznym autem to 0,39 euro, podczas gdy dla diesla to 0,43 euro. W przypadku czteroletniego użytkowania może to dać 4300 euro oszczędności.Mimo to samochody elektryczne to zaledwie 3 proc. flot największych firm takich jak Allianz, Dell, IBM, Philip Morris czy Philips. - Samochody elektryczne są już dziś najlepszym wyborem dla firmowych flot, które osiągają duże przebiegi i dbają o koszty całkowite, a nie tylko koszt zakupu pojazdu. Jednak większość nowych samochodów firmowych nadal ma silniki zanieczyszczające środowisko. Dlaczego podatnicy mieliby defacto dotować zanieczyszczenie środowiska przez samochody służbowe, podczas gdy elektryki są tańszy w eksploatacji? - powiedział Saul Lopez, manager ds. Elektromobilności w T&E.Transport & Environment chce także, aby dyrektywę dotyczącą infrastruktury dla paliw alternatywnych (AFID) zamienić na dyrektywę dla infrastruktury pojazdów zeroemisyjnych (ZEIR). Szybsze budowanie infrastruktury dla aut elektrycznych miałoby być oparte o trzy filary: promowanie budowy punktów ładowania w firmach i wprowadzenie zachęt mających zapewnić jej wykorzystanie, stworzenie narodowych planów rozwoju infrastruktury ultraszybkiego ładowania (ładowarki o mocy ponad 100 kW) i uproszczenie towarzyszących budowie tej infrastruktury procedur a także stworzenie hubów ładowarek na terenach miejskich, dedykowanych zwłaszcza zeroemisyjnym flotom transportu pasażerskiego, dystrybucji towarów, carsharingu i tzw. transportu ostatniej mili.