Samochody używane wracają do łask. Korzysta na tym polska firma

Działalność bez większych zakłóceń prowadzi także filia grupy na Ukrainie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy Inter Cars w pierwszym półroczu 2022 wzrosły o 25 proc. rok do roku, do poziomu prawie 7 mld zł.

- Wysoka dynamika sprzedaży była efektem utrzymującego się wysokiego popytu oraz wysokich kosztów produkcji, które powodowały automatyczny wzrost cen, a także rozwoju sprzedaży na rynkach zagranicznych. Popyt na części zamienne był dodatkowo wspierany spadkiem sprzedaży nowych aut osobowych (mierzonej liczbą rejestracji) w Europie w odniesieniu do pierwszych sześciu miesięcy ubiegłego roku - podaje spółka w raporcie.

Wzrost popytu na części zamienne do aut używanych poprawia rentowność

Skonsolidowany zysk netto za sześć miesięcy 2022 roku wyniósł 325 mln zł i okazał się wyższy o 17 proc. od zysku z pierwszego półrocza 2021 roku.

- Głównym czynnikiem wpływającym na poziom wyniku grupy w pierwszym półroczu 2022 roku był wzrost popytu na części zamienne zarówno do samochodów osobowych jak i ciężarowych - podał Inter Cars.

Filia Inter Cars na Ukrainie prowadzi działalność, sprzedaż na niezłym poziomie

Przychody ukraińskiej spółki zależnej - Inter Cars Ukraine - w 2021 roku wynosiły ok. 580 mln zł, co stanowiło ok. 4,8 proc. skonsolidowanych przychodów grupy w 2021 roku.

Z początkiem maja 2022 roku działania wojenne przeniosły się w dużej mierze na wschód Ukrainy, a w stosunkowo odległych od prowadzonych działań wojennych regionach kraju, działalność Inter Cars została wznowiona. Obecnie funkcjonuje 37 z 38 istniejących filii.

- W pierwszym półroczu 2022 r. sprzedaż spółki Inter Cars Ukraine wyniosła 189,2 mln zł. W bieżącym okresie sprawozdawczym spółka Inter Cars Ukraine wygenerowała stratę w wysokości 54 mln zł. Wynik uwzględnia odpis aktualizujący na kwotę 75 mln zł, który dotyczy aktywów zlokalizowanych w zniszczonym w wyniku działań wojennych magazynie w Kijowie - czytamy w raporcie półrocznym.

Jeżeli chodzi o rozbicie geograficzne przychodów, W pierwszym półroczu 2022 roku najwyższą dynamikę sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku odnotowały spółki w następujących krajach: Serbia (wzrost o 196 proc.), Grecja (wzrost o 71 proc.), Cleverlog (Niemcy) (wzrost o 66 proc.), Mołdawia (wzrost o 56 proc.), oraz Słowenia (wzrost o 45 proc.). Ze spółek o największym wpływie na przychody Grupy należy wskazać spółki dystrybucyjne w następujących krajach: Rumunia (wzrost o 17 proc.), Łotwa (wzrost o 29 proc.), Litwa (wzrost o 28 proc.), Słowacja (wzrost o 24 proc.), Czechy (wzrost o 31 proc.), Węgry (wzrost o 28 proc.) oraz Bułgaria (wzrost o 36 proc.).

Kapitalizacja giełdowa Inter Carsu wynosi około 5,1 mld zł. W czwartek 8 września rano kurs spółki lekko rośnie.

