Sanok Rubber Company z wynikami lepszymi od oczekiwanych

Grupa Sanok Rubber Company zanotowała w roku 2019 wzrost skonsolidowanych przychodów o 3 proc., do 1,052 mld zł. Wypracowała jednocześnie 88,296 mln zł EBITDA, co oznacza trzydziestoprocentowy spadek. Z kolei zysk netto spadł o jedną piątą do 51,835 mln zł. Spółka w komunikacie zwraca uwagę, że spadek zysków to spodziewany skutek dokonanych w ubiegłym roku inwestycji i ostatecznie osiągnięte zyski były wyższe od zakładanych wcześniej.

„Pokoleniowe” zmiany kontraktów obniżyły rentowność motoryzacji.

W pozostałych segmentach - lekki wzrost sprzedaży przy satysfakcjonujących marżach.

Na razie wstrzymano decyzje dotyczące dywidendy.