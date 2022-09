Sanok Rubber poprawia wyniki. Grupa wychodzi z mniej rentownych działalności

Po trudnym pierwszym kwartale Sanok Rubber polepszył obraz całego półrocza – pomogło zwiększenie zakupów przez odbiorców w drugim kwartale. Presja kosztowa i brak stabilności otoczenia biznesowego mogą jednak pogorszyć rezultaty kolejnych okresów.

Przychody grupy Sanok Rubber ze sprzedaży w drugim kwartale 2022 roku wyniosła 371,1 mln zł, co oznacza 23 proc. wzrostu.

Kwartalny wynik EBITDA wzrósł o 55 proc. rok do roku, do 52,5 mln zł.

W całym półroczu przychody wzrosły o 14 proc., a wynik EBITDA o 5 proc.

Grupa Sanok Rubber Company osiągnęła w drugim kwartale 2022 roku rekordowe 371,1 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza 23 proc. wzrostu w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. Według Piotra Szamburskiego, prezesa Sanok Rubber Company S.A., taki wzrost sprzedaży wynika ze zwiększonych zakupów odbiorców chcących zabezpieczyć się przed spodziewanym dalszym wzrostem cen przez zwiększenie zapasów. Grupa widzi spadek sprzedaży w trzecim kwartale, który jest prawdopodobnie wynikiem przesunięcia zakupów na wcześniejszy termin.

Zysk operacyjny podwoił się do 37,1 mln zł, dzięki czemu marża EBITDA wzrosła o 2,8 pkt. proc., do 14,1 proc., a w rezultacie kwartalny wynik EBITDA wzrósł o 55 proc. rok do roku, do 52,5 mln zł. Zysk netto był z kolei o 162 proc. wyższy rok do roku (36,6 mln zł).

Drugie półrocze szykuje grupie Sanok Rubber sporo wyzwań związanych z kosztami

Pomimo dużych spadków zyskowności w pierwszym kwartale br. (efekt wysokiej bazy sprzed roku i istotnego wzrostu kosztów w bieżącym roku), w całym pierwszym półroczu wynik netto zwiększył się o 36 proc. rok do roku, do 41,6 mln zł. Z kolei przy przychodach wyższych o 14 proc. rok do roku (691,2 mln zł) wynik EBITDA wzrósł o 5 proc. rok do roku, do 74,8 mln zł.

- Oczywiście cieszymy się z wypracowanego wyniku drugiego kwartału, ale jednocześnie widzimy bardzo dużo wyzwań w drugim półroczu oraz w roku przyszłym, który może być naznaczony zarówno dalszym wzrostem bazy kosztowej, jak również malejącym popytem w ślad za podwyżkami cen wyrobów gotowych oraz spodziewanym spowolnieniem gospodarczym – komentuje Piotr Szamburski.

W pierwszym półroczu 2022 Grupa Sanok Rubber zanotowała wzrost sprzedaży we wszystkich segmentach działalności (motoryzacja, mieszanki gumowe, przemysł, budownictwo, sanatoria). Szczególnie dobre wyniki zanotowały segmenty budownictwo i przemysł.

Wszystkie segmenty zanotowały również wzrost wyniku EBITDA w ujęciu rok do roku, poza właściwie pomijalnym regresem w segmencie motoryzacji. W tym segmencie sytuacja jednak także ma szanse na poprawę, ponieważ firmy motoryzacyjne stały się nieco bardziej skłonne do akceptowania podwyżek cen odbieranych wyrobów.

Koszty stabilizują się na wysokim poziomie, ale długoterminowe kontrakty poprawiają sytuację

Odnosząc się do kosztów Piotr Szamburski zauważył stabilizację cen wielu materiałów i surowców, ale na wysokim poziomie. Według zarządu grupa Sanok Rubber zgromadziła odpowiedni zapas węgla energetycznego, więc pod tym względem ma już zafiksowane koszty. Dwuletnia umowa na znaczną część wykorzystywanego gazu to kolejny aspekt obniżania kosztów – w latach 2022 i 2023 część gazu spółka będzie jeszcze otrzymywała w cenach z roku ubiegłego, które są ośmiokrotnie niższe od obecnych.

Na koniec czerwca br. Grupa Sanok Rubber posiadała blisko 62 mln zł gotówki i mogła zaprezentować stabilnie dobrą sytuację finansową.

- W pierwszym półroczu, pomimo słabości pierwszego kwartału, wygenerowaliśmy 22,8 mln zł pozytywnych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. Konsekwentnie utrzymujemy bezpieczne poziomy wskaźników, przykładowo wskaźnik długu netto do EBITDA mamy na relatywnie niskim poziomie 1,2. Prowadzimy rozważną politykę finansową, kontynuując monitorowanie kosztów i optymalizację procesów w całej Grupie – wskazuje Piotr Dołęga, członek zarządu ds. finansowych w Sanok Rubber Company.

Grupa wychodzi z mniej rentownych działalności - sprzeda spółkę w Chinach

Grupa Sanok Rubber Company weszła w rok 2022 z oddaną do użytku nową halą produkcyjno-magazynowa w Sanoku, znacząco zwiększającą możliwości rozwojowe spółki. Kontynuowane były również procesy optymalizacyjne. Z kolei wcześniej nastąpiła „pokoleniowa” zmiana kontraktów motoryzacyjnych i uruchomienie produkcji zaawansowanych wyrobów dla zupełnie nowych modeli samochodów.

W zaprezentowanych w czerwcu br. strategicznych kierunkach rozwoju do roku 2025 Grupa Sanok Rubber wskazała cele w postaci wzrostu efektywności biznesowej z koncentracją na segmentach i produktach o wyższych marżach, wzrostu skali działania i wyników finansowych, zrównoważonej dywersyfikacji z potencjalnym wygaszaniem najmniej rentownych działalności w celu przyspieszenia rozwoju obszarów o wyższej marży i dobrych perspektywach. Grupa poinformowała o rozpoczęciu procesu sprzedaży swojej spółki w Chinach.