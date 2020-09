Sanok Rubber z mniejszym zyskiem i przychodami, ale zapowiada poprawę

W pierwszym półroczu 2020 roku Sanok Rubber Group zanotowała spadek przychodów i zysków, szczególnie w drugim kwartale, kiedy wynik EBITDA spadł nawet o 42 proc. Grupa zauważa jednak poprawę sytuacji w pierwszych miesiącach trzeciego kwartału.

- Od sierpnia pracujemy w normalnym trybie, bez obniżonego wymiaru czasu pracy do 80 proc., jaki byliśmy zmuszeni wprowadzić dla większości pracowników Spółki od maja do lipca wobec zaistniałej sytuacji rynkowej. Poziom zamówień począwszy od lipca wydaje się stabilizować na poziomach pozwalających nam trochę bardziej pozytywnie patrzeć w przyszłość, co miejmy nadzieję odzwierciedla polepszającą się sytuację w naszym otoczeniu biznesowym, w tym przede wszystkim stabilizację u naszych klientów – wskazuje Piotr Szamburski.Czytaj także: Sanok Rubber zarabia i inwestuje Grupa Sanok Rubber Company poinformowała także, że na koniec czerwca br. istotnie zredukowała wartość kapitału pracującego, generując przy tym w pierwszym półroczu 57,7 mln zł operacyjnego cash flow i bezpieczny poziom środków pieniężnych wynoszący na koniec czerwca 91,6 mln zł. - Kontynuujemy rozważną politykę wydatkową, zapewniając solidny poziom płynności i zasobów finansowych, w sposób szczególny weryfikując zarówno wszelkie bieżące wydatki operacyjne, jak i plany inwestycyjne na najbliższe okresy. W dalszym ciągu podtrzymujemy poziom CAPEX-u na poziomie 50-55 mln zł w całym roku 2020, z czego 32 mln zł wydaliśmy już w pierwszym półroczu. W dalszym ciągu utrzymujemy bezpieczny poziom wskaźnika długu netto do EBITDA, oscylujący w granicach 2, co jest jednym z naszych głównych priorytetów bezpieczeństwa finansowego w czasach dalszej możliwej niepewności otoczenia rynkowego – wskazuje Piotr Dołęga, członek zarządu ds. finansowych w Sanok Rubber Company.Grupa inwestuje w moce wytwórcze (nowa hala produkcyjno-magazynowa w spółce – matce o powierzchni 18 tys. mkw już funkcjonuje, zwiększając moce wytwórcze i elastyczność zakładu w Sanoku). Grupa uruchomiła produkcję zaawansowanych wyrobów dla zupełnie nowych modeli samochodów, co może być czynnikiem wzrostowym w perspektywie długoterminowej.