Santander Leasing uruchomił ofertę najmu pojazdów

Jak wskazują wyniki badania Leasing Index, zrealizowanego przez Santander Leasing, 27 proc. małych firm deklaruje obecnie, że korzysta lub jest zainteresowanych wynajmem długoterminowym, głównie ze względu na jego elastyczność i brak obciążania zdolności kredytowej. Stąd też decyzja o przygotowaniu przez firmę na platformie multisalon24.pl oferty wynajmu. Jest to pierwszy krok we wdrażaniu tej formy finansowania w spółce.

W przypadku wynajmu, podobnie jak w leasingu, dopasowanie oferty do potrzeb firmy dla 40 proc. badanych firm jest najistotniejszym czynnikiem wyboru usługodawcy.

Różni się natomiast kwestia postrzegania ceny. O ile w przypadku leasingu to aspekt równie istotny co oferta dopasowana do potrzeb, o tyle jeśli chodzi o najem cena jest dopiero piątym, w kolejności częstości wskazań, czynnikiem. Istotniejszym w przypadku wynajmu czynnikiem są - poza wspomnianym już dopasowaniu oferty - bezpieczne i przejrzyste zapisy (38 proc.), wiarygodność i renoma firmy (36 proc.), wcześniejsza znajomość i polecenie doradcy (29 proc.) wreszcie najniższa cena (22 proc.).

- W przygotowanej po raz pierwszy przez nas ofercie najmu wzięliśmy pod uwagę wiele czynników. Zarówno tych związanych z naszym doświadczeniem na rynku, ale również wynikających z rozmów z naszymi dotychczasowymi klientami oraz analizami rynku w tym zakresie - wskazuje Tomasz Sęba, dyrektor ubezpieczeń i produktów komplementarnych w Santander Leasing.

- Wydaje się, że w dłuższej perspektywie coraz więcej pojazdów w biznesie będziemy “używać” niż “kupować”. Co istotne, jak prognozuje ZWLP, nowe przepisy podatkowe mogą przyśpieszyć rozwój wynajmu długoterminowego aut szczególnie w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw - dodaje Tomasz Sęba.

Zaznacza przy tym, że oferta obejmuje finansowanie nowych pojazdów przez okres od 24 do 60 miesięcy, przy gwarancji stałej raty. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z dwóch pakietów serwisowych, ubezpieczenia i możliwości zwrotu samochodu po zakończeniu umowy.

- Produkt na tym etapie dostępny jest na platformie multisalon24.pl, która pozwala klientom dostosować parametry finansowe, przebieg pojazdu i zakres serwisu do indywidualnych potrzeb - dodaje.

Z badania Leasing Index wynika, że 27 proc. małych firm (zatrudniających od 1 do 49 osób) deklaruje obecnie, że korzysta lub jest zainteresowanych wynajmem długoterminowym, głównie ze względu na dużą elastyczność tego rozwiązania (52 proc.), brak obciążania zdolności kredytowej firmy (48 proc.), łatwość i szybkość procesu wynajmu (36 proc.), niższą miesięczną ratę w porównaniu z leasingiem (34 proc.), ograniczenie do minimum kosztów administracji floty (26 proc.) czy też optymalizację kosztów działalności firmy (19 proc.).

- Ciekawie prezentują się również dane z wynikające z naszej analizy jeśli chodzi

o popularność wynajmu długoterminowego z podziałem na branże - zaznacza Tomasz Sęba.

Ta forma finansowania jest najbardziej popularna wśród małych firm z segmentu usługowego (17 proc.) a dodatkowo 10 proc. respondentów rozważa taki zamiar. Na drugim miejscu prezentuje się branża budowlana (odpowiednio 16 proc. i 14 proc.), handlowa (14 proc. i 20 proc.) oraz produkcyjna (12 proc. i 5 proc.).

- Między innymi właśnie te plany i potencjał rynkowy w kontekście rozważania tej formy finansowania pojazdów zdecydowały w naszym przypadku o uruchomieniu oferty najmu. Tym bardziej, że aż 89 proc. badanych przez nas respondentów zdecydowanie dobrze lub raczej dobrze ocenia warunki, na których oferowany jest na rynku najem - dodaje Sęba.

