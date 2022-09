Sapa Polska zainwestuje ponad 51,3 mln zł w zakład w Sosnowcu

Wyspecjalizowana w produkcji części motoryzacyjnych z plastiku, gumy i metalu firma Sapa Polska kosztem ponad 51,3 mln zł rozbuduje swój zakład w Sosnowcu, zwiększając zatrudnienie o 30 osób - podała Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH), która wsparła firmę swoim doradztwem.

"W ramach inwestycji rozbudowany zostanie obecnie działający zakład produkcyjny. Pozwoli to zwiększyć moc produkcyjną i zrealizować nowe zlecenia dla firmy Stellantis oraz dostarczać części do produkcji nowej generacji samochodów marki BMW. Inwestycja obejmie montaż nowych wtryskarek z zaawansowanymi automatycznymi rozwiązaniami oraz stworzenie nowych, zautomatyzowanych linii produkcyjnych" - podała we wtorkowym komunikacie PAIH.

Szacowana wartość projektu przekracza 11,1 mln euro (51,3 mln zł). Na realizację przedsięwzięcia spółka otrzymała 3-milionowy grant inwestycyjny.

W zmodernizowanym zakładzie zatrudnienie znajdzie dodatkowo 30 osób. Ponadto Sapa Polska nawiąże ścisłą współpracę z lokalnymi szkołami, uczelniami i jednostkami naukowo-badawczymi. "Firma stworzy również klasy patronackie, przekaże na potrzeby szkół maszyny i narzędzia oraz zorganizuje praktyki i staże dla studentów" - poinformowała PAIH.

Założona w 1998 r. Grupa Sapa działa w sektorze motoryzacyjnym. W zakładzie w Sosnowcu wytwarza części z plastiku, gumy i metalu dla wiodących producentów samochodów - Grupy Volkswagen, BMW oraz koncernów Stellantis i Skoda.