SEAT będzie robił części z ryżu

Nowy materiał może zastąpić plastik.

– Części są lżejsze, co przekłada się na mniejszą masę całego pojazdu. To z kolei oznacza mniejszy ślad węglowy – mówi Colet. – Produkt staje się bardziej ekologiczny również dzięki zastosowaniu tworzyw odnawialnych, wpisujących się w koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym.Zobacz też: Druzgocąca opinia NIK o polskiej elektromobilności W ramach prowadzonych testów inżynierowie próbują ustalić, ile łuski potrzeba, aby wyprodukować część spełniającą odpowiednie standardy jakości. Na przykład przestrzeń bagażowa przechodzi testy sprawdzające sztywność i wytrzymałość – podłoga musi unieść 100 kg obciążenia punktowego. Natomiast w komorze klimatycznej analizie poddawana jest odporność poszczególnych części na ciepło, zimno i wilgoć.SEAT angażuje się w realizację celów określonych w porozumieniu paryskim poprzez wdrażanie własnej strategii zrównoważonego rozwoju. Misja firmy MOVEtoZERØ zakłada m.in. minimalizowanie wpływu na środowisko wszystkich produktów w całym cyklu życia – od zakupu surowców i produkcji aż do końca użytkowania.Zobacz też: Silniki na wodór. Obiecujące zapowiedzi niemieckiego potentata – Badania naukowe są drogą do zrównoważonej przyszłości. Musimy inwestować w innowacyjne rozwiązania, które pozwolą ograniczyć wykorzystywanie plastiku i przyczynią się do ochrony środowiska – mówi Stefan Ilijevic, szef innowacji SEAT-a. Pilotażowy projekt badający potencjał materiału Oryzite to kolejny krok do wypełnienia przyjętego przez hiszpańskiego producenta zobowiązania – zerowego śladu węglowego do 2050 roku.