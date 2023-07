Seat zbuduje nową fabrykę baterii. To część wartego 10 mld euro planu

W najbliższych tygodniach ma ruszyć budowa fabryki zestawów bateryjnych, którą Seat chce wystawić w Martorell. Ma budować zestawy bateryjne dla produkowanych w tym mieście Seatów.

Planowana fabryka to część wartego 10 mld euro pakietu inwestycji, jakie zapowiedziano w celu elektryfikacji przemysłu motoryzacyjnego Hiszpanii.

Planowana fabryka ma mieć 64 000 mkw i stworzyć 500 miejsc pracy – 400 bezpośrednio i 100 pośrednio. Ma montować w zestawy cele bateryjne, które należąca do Volkswagena firma Power Co będzie produkować w gigafabryce, która powstaje w Sagunto.

Planowana fabryka to część wartego 10 mld euro pakietu inwestycji, jakie zapowiedziano w celu elektryfikacji przemysłu motoryzacyjnego Hiszpanii. Według Wayne'a Griffithsa, prezesa Seata, to największy przemysłowy plan inwestycyjny w dziejach Hiszpanii.

Obiekt ten ma fundamentalne znaczenie dla naszej firmy i będzie również impulsem do pozyskania drugiej platformy w Martorell – powiedział Wayne Griffiths.

- Będzie on połączony z naszym Zakładem 10 (fabryka w Martorell – przyp. red.), w którym będziemy produkować niektóre samochody elektryczne Grupy Volkswagen, w tym model Cupra Raval. Pomoże nam to zoptymalizować procesy logistyczne i zmniejszyć nasz ślad węglowy – dodał Wayne Griffiths.

Seat chciałby przekształcić Hiszpanię w centrum mobilności elektrycznej w Europie

W oświadczeniu, informującym o starcie inwestycji Wayne Griffiths stwierdził, że to kluczowy moment dla całej branży w Hiszpanii. - Seat SA i Grupa Volkswagen angażują znaczne środki w osiągnięcie zrównoważonej mobilności i dalszą realizację ambicji, aby przekształcić Hiszpanię w centrum mobilności elektrycznej w Europie. Instytucje hiszpańskie i europejskie również muszą zostać przekonane i zaangażowane. Podobnie jak w innych krajach, należy stworzyć ramy prawne, aby zapewnić inwestycje w sektorze i zwiększyć konkurencyjność – powiedział Wayne Griffiths, zaznaczając, że współpraca publiczno-prywatna jest niezbędna do przyspieszenia tej transformacji.

Jako przykład kroków podejmowanych przez Hiszpanię w celu przyspieszenia transformacji Wayne Griffiths wskazał na 15-procentowe odliczenie od podatku dochodowego w przypadku zakupu samochodu elektrycznego. Stwierdził jednak, że inicjatywy mające na celu zwiększenie sprzedaży aut elektrycznych muszą być wspierane rozbudową potrzebnej elektromobilności infrastruktury.

Hiszpański rząd stworzył szereg inicjatyw mających wesprzeć transformacją gospodarki

Wayne Griffiths wpisuje nową inwestycję w ramy specjalnych projektów, które w ostatnim czasie uruchamia hiszpański rząd. Projects for Economic Recovery and Transformation (PERTES) to specjalne posunięcia w ramach publiczno – prywatnego partnerstwa mającego wspierać transformację i podnosić odporność hiszpańskiej gospodarki na zmiany. Taka inicjatywa skierowana na elektromobilność nosi nazwę PERTE VEC.

Nabór wniosków do tego projektu zakończono w styczniu tego roku. Zatwierdzono 10 projektów, które w sumie mają otrzymać od hiszpańskiego rządu prawie 800 mln euro wsparcia - 526 mln euro w formie dotacji i prawie 268 mln euro w formie pożyczki.