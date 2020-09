SEC: 9,5 mln USD kary dla Fiata w sprawie zarzutów wprowadzenia w błąd inwestorów

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) musi zapłacić 9,5 mln USD kary cywilnej w związku z oskarżeniami o wprowadzenie w błąd inwestorów w kwestii wewnętrznego audytu dot. zgodności pojazdów z normami emisji - ogłosiła Komisja Papierów Wartościowych USA (SEC).

Komisja zarzuca włosko-amerykańskiemu koncernowi motoryzacyjnemu, że ten nie dopełnił swoich obowiązków względem akcjonariuszy w związku ze skandalem dieslowym. Według SEC firma nie ujawniła przed inwestorami, że przeprowadzona przez nią w 2016 r. wewnętrzna kontrola zgodności z wymogami prawnymi miała jedynie ograniczony zakres.

Kara cywilna nałożona na FCA ma charakter ugody z SEC mającej zamknąć dochodzenie w tej sprawie. Sam koncern nie potwierdził ani nie zaprzeczył stawianym mu zarzutom. Odmówił też komentowania wysokości kary - odnotowuje we wtorek agencja Reutera.

Jak przypomina agencja, to nie pierwsza kara opłacona w USA przez FCA w związku z tzw. Dieselgate. Jeszcze w styczniu ubiegłego roku producent zgodził się zapłacić 800 mln dolarów w ramach ugody zawartej z amerykańskim resortem sprawiedliwości oraz Kalifornijską Radą ds. Zasobów Powietrza (CARB). Organy te zarzucały producentowi korzystanie z nielegalnego oprogramowania przekłamującego w testach laboratoryjnych silników wysokoprężnych rzeczywistą emisję toksycznych tlenków azotu.

FCA w lipcu br. przekazało, że prowadzi negocjacje z amerykańskim ministerstwem sprawiedliwości mające doprowadzić do zamknięcia trwającego postępowania dot. naruszenia norm emisji spalin w silnikach na olej napędowy.

Regulatorzy w Stanach Zjednoczonych i innych krajach świata uważniej przyglądają się praktykom producentów samochodów od czasu, gdy w wyniku śledztwa amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) niemiecka Grupa Volkswagen przyznała się we wrześniu 2015 r. do zainstalowania tzw. urządzeń udaremniających w 11 mln pojazdów. Od tego czasu koncern poniósł w związku z aferą dieslową koszty rzędu ponad 30 mld euro, wliczając w to akcje serwisowe, grzywny, ugody i opłaty sądowe.